Vietnam - Italie : coopération dans le développement des chaînes d'approvisionnement

Des entreprises de premier plan du Vietnam et d'Italie ont participé à un événement de réseautage interentreprises (B2B) organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville le 12 novembre.

Cet événement, qui s'inscrivait dans le cadre du 9e Dialogue de haut niveau sur les relations économiques ASEAN - Italie, a permis aux entreprises des deux pays de nouer des partenariats stratégiques et de jeter les bases de projets d'investissement de qualité, tout en favorisant la coopération dans les domaines des hautes technologies, de la normalisation de la production et d'une participation accrue aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Selon Fabio De Cillis, directeur de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA) au Vietnam, le Vietnam s'affirme comme un marché dynamique à fort potentiel de croissance et devient une destination prioritaire pour les entreprises italiennes dans leur stratégie d'internationalisation.

Il a souligné que la coopération économique Vietnam-Italie se développe rapidement, notamment dans le secteur des machines et des équipements. L'Italie exporte non seulement des machines complètes, mais coopère également avec le Vietnam pour la fourniture de composants et de produits semi-finis, créant ainsi un partenariat mutuellement avantageux.

Outre ses atouts traditionnels tels que l'agroalimentaire et la mode, l'Italie accorde une importance croissante à la coopération dans les secteurs de haute technologie comme les technologies médicales, l'aérospatiale et l'intelligence artificielle (IA), a-t-il ajouté.

Les sessions B2B ont porté sur des domaines tels que la production industrielle, les machines, les technologies alimentaires, l'industrie pharmaceutique, l'électronique, la logistique et l'innovation.

Stefano Romanelli, directeur général d'Omnia Technologies Beverage Singapore Pte Ltd, a indiqué que la plupart des lignes de production de boissons et d'aliments transformés au Vietnam utilisent actuellement la technologie italienne. L'entreprise ambitionne d'étendre ses activités de l'agroalimentaire à l'industrie pharmaceutique, un secteur à fort potentiel de croissance au Vietnam.

Les échanges commerciaux entre l'ASEAN et l'Italie ont connu une croissance impressionnante, en hausse de 38% pour atteindre près de 20 milliards de dollars américains, tandis que les échanges bilatéraux Vietnam - Italie ont atteint près de 7 milliards de dollars américains en 2024, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente.

