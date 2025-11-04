Des délices des trois régions du Vietnam à la Foire d’automne 2025

À la Foire d’automne 2025, l’espace culinaire intitulé "L’Essence de l’automne", consacré aux spécialités des trois régions du Vietnam, attire de nombreux visiteurs grâce à la richesse et à la diversité de ses saveurs locales.

Photo : CTV/CVN

Les visiteurs peuvent non seulement déguster des mets typiques venus des quatre coins du pays, mais aussi admirer l’ambiance colorée de la fête et surtout observer les chefs venus de 34 provinces et villes préparer sous leurs yeux des plats représentatifs de leur région.

Situé dans la cour Sud du Centre national des expositions de la commune de Dông Anh (Hanoï), cet espace est aménagé avec soin. Une grande tente équipée de tables et de chaises permet aux visiteurs de savourer tranquillement leurs plats sur place.

Les stands, organisés par province et par ville, offrent ainsi un véritable voyage gustatif à travers tout le Vietnam, sans quitter la capitale.

Saveurs du Nord : entre tradition et authenticité

Au stand de la province de Tuyên Quang, pour seulement 50.000 dôngs, les gourmets peuvent goûter au pho de maïs, une spécialité rustique des montagnes. Contrairement aux pho de riz, celui de maïs arbore une teinte dorée et une texture moelleuse, avec un léger parfum sucré. Ce plat, servi chaud avec un bouillon d’os et de bœuf, séduit par sa simplicité et son authenticité.

Toujours au Nord, le canard laqué - spécialité du peuple Tày de la province de Cao Bang - connaît un grand succès. À ne pas manquer non plus : les rouleaux de riz de Cao Bằng, confectionnés à la main sur place et servis avec un bouillon d’os légèrement sucré, pour seulement 50.000 dôngs la portion.

Saveurs du Centre : équilibre et raffinement

Photo : VNA/CVN

Les nouilles Quang aux crevettes et au porc, ainsi que les rouleaux de printemps au porc figurent parmi les plats les plus appréciés de la ville de Dà Nang. Le porc y est cuit à la perfection : peau croustillante, gras translucide et chair tendre. Servi avec des herbes fraîches et une sauce de poisson relevée, ce plat illustre l’art culinaire du Centre, connu pour l’équilibre subtil entre le salé, l’épicé, l’acide et le sucré.

Un autre plat vedette de la foire est le pho au bœuf et aux artichauts, proposé à 50.000 dôngs la portion. Les bourgeons d’artichaut s’accordent délicatement avec le bœuf tendre et les nouilles roses typiques du Nord, pour un résultat aussi beau que savoureux.

Au stand de Gia Lai, les visiteurs peuvent déguster du tré mixte (65.000 dôngs), des nouilles au poisson (35.000 dôngs) ou encore des rouleaux de riz (25.000 dôngs).

Le tré mixte attire particulièrement l’attention : préparé à base de couenne de porc, de viande de tête, de galanga, d’ail, de piment et de son de riz, il est enveloppé dans des feuilles de bananier et de la paille séchée. Après fermentation, il développe une saveur légèrement acidulée et épicée, au parfum très caractéristique.

Saveurs du Sud : diversité et créativité

Photo : CTV/CVN

Hô Chi Minh-Ville n’est pas en reste, avec ses incontournables : riz brisé, bœuf grillé roulé dans des feuilles de lolot, vermicelles de porc grillés et bánh khọt (mini-crêpes salées). Le bœuf grillé, servi avec vermicelles et sauce de saumure, illustre à merveille la fusion entre les cuisines vietnamienne, cham et khmère, typique du Sud.

Outre les plats principaux - vermicelles, nems, soupes d’anguille, pho ou bánh canh - généralement proposés entre 50.000 et 60.000 dôngs la portion, les visiteurs peuvent également se régaler de gâteaux, en-cas, desserts et jus de fruits frais, à des prix très abordables (de 10.000 à 35.000 dôngs).

La Foire d’automne 2025 est ainsi une véritable fête des sens, un lieu où se rencontrent traditions culinaires, créativité et convivialité.

Linh Tu/CVN