Semaine du pho en Europe : le Vietnam met à l’honneur son plat emblématique

Le Vietnam s'apprête à exporter sa culture culinaire à travers l'Europe en annonçant officiellement la tenue de la "Semaine du pho en Europe". Cette initiative vise à mettre en lumière le plat national emblématique et à renforcer le rayonnement de la gastronomie vietnamienne sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

L'événement a été rendu public à Hanoï, dans l'après-midi du 14 novembre, lors d'une cérémonie conjointe organisée par le Comité d'État pour les Vietnamiens de l'étranger relevant du ministère des Affaires étrangères et l'association "We Love Phở".

Mai Hai Lâm, un ressortissant vietnamien résident en Pologne et président de "We Love Phở", a indiqué que la "Semaine du pho en Europe" se tiendra du 8 au 14 décembre 2025. Cette période coïncidera avec la "Journée national du pho", célébrée chaque 12 décembre, et a pour ambition de rehausser le statut du pho traditionnel et de le diffuser à travers le monde.

Dans le cadre de ce programme, les communautés vietnamiennes et les amis internationaux pourront se rendre dans des établissements participants pour déguster une grande variété de plats dérivés du pho. Les organisateurs encouragent les participants à créer des espaces d'exposition qui retraceront l'histoire du pho vietnamien, à reconstituer les charrettes de vente ambulantes traditionnelles, et à organiser des démonstrations culinaires en direct et des échanges avec des chefs reconnus.

Mai Hai Lâm a souligné que le pho vietnamien a régulièrement été classé parmi les plats les plus appréciés au niveau mondial : figurant dans le Top 30 des meilleurs plats en 2018, le Top 20 des meilleures soupes en 2021, et le Top 100 des plats les plus célèbres en 2022. Le programme entend capitaliser sur cette reconnaissance pour promouvoir la culture gastronomique nationale, renforcer la cohésion de la diaspora et présenter un des symboles culinaires les plus distinctifs du Vietnam.

Nguyên Trung Kiên, chef du Comité d'État pour les Vietnamiens de l'étranger, a rappelé que la culture, et en particulier la cuisine, agit comme un "pont solide" qui unit la communauté vietnamienne (plus de 6 millions de personnes dans plus de 130 pays) à la mère patrie et favorise les échanges interpersonnels.

Il a exprimé son soutien à l'initiative de "We Love Phở", association fondée à Bruxelles en juin 2025 et regroupant des représentants de nombreux pays européens (Pologne, Belgique, Italie, Royaume-Uni, etc.).

Il a souhaité le plein succès à la "Semaine du pho en Europe" et a affirmé que son Comité continuerait d'accompagner les associations dans la préservation et la promotion de la culture vietnamienne à l'étranger, voyant dans cette action un levier essentiel de la diplomatie culturelle.

Le pho, une soupe de nouilles vietnamienne vendue dans presque tous les coins de rue au Vietnam, se retrouve à la 34e place dans la liste des 100 plats les plus populaires au monde, selon TasteAtlas. C'est un très bon plat à déguster une fois arrivé au Vietnam. Les ingrédients principaux sont des pâtes de riz, du bouillon, de la viande de bœuf ou de poulet, accompagnés d'un peu de poivre, de citron et d’oignon émincé. C'est un plat traditionnel et typique de la gastronomie vietnamienne. On le consomme souvent au petit déjeuner, n’importe où, que ce soit dans les restaurants, les hôtels de luxe ou sur un trottoir à un prix défiant toute concurrence.

Le pho fait également partie des trois plats vietnamiens - avec le banh mi et le café glacé nommés dans la liste de CNN des "50 meilleurs plats de rue en Asie", qu'il considère juste comme un "petit échantillon des merveilleuses traditions culinaires de la région".

VNA/CVN