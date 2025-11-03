Festival de la gastronomie végétarienne 2025

Record de 200 plats végétariens à base de lotus

Le matin du 3 novembre, au parc Binh Phu dans la mégapole du Sud, l’Organisation des records du Vietnam (Vietkings) a évalué et annoncé officiellement l'établissement d'un record national : “L'événement de présenter et promouvoir la plus grande quantité de plats végétariens à base de lotus et de produits agricoles jamais organisé au Vietnam".

>> FBA et Viettel a signé un protocole d'accord de coopération stratégique

>> Pour promouvoir l’industrie culinaire vietnamienne

>> Festival de la gastronomie végétarienne 2025 multiplie le mode de "vie verte"

De nombreux experts culinaires, artisans, professionnels de la restauration et des milliers de visiteurs, amateurs de cuisine végétarienne et touristes, étaient présents. Ce record a été établi par l'Association culinaire de Hô Chi Minh-Ville (FBA), en collaboration avec le supermarché Mena Gourmet. Il s'agit d'un événement majeur du Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville (Green Food Festival) 2025, organisé par la FBA en partenariat avec le Comité populaire de l'arrondissement de Binh Phu et avec le soutien de nombreuses entreprises. Se déroulant du 31 octobre au 4 novembre, au parc Binh Phu, ce festival réunit plus de 150 stands et des centaines de chefs et artisans venus de nombreuses provinces et villes du pays. Cet événement a pour but de promouvoir et de célébrer la culture culinaire vietnamienne, et d'encourager un mode de vie sain, équilibré et épanouissant.

Un record de 200 plats végétariens à base de lotus

À partir d'ingrédients authentiques comme le lotus rose de Dông Thap , des légumes bio du Nam bộ occidental (Delta du Mékong), du riz complet et d’autres genres d’haricots vietnamiens, les artisans et chefs cuisiniers de la FBA ont créé plus de 200 plats végétariens savoureux et raffinés, imprégnés d'identités régionales du pays.

Chaque plat est un message de santé et de bien-être, invitant chacun à adopter une alimentation végétarienne pour sa santé, pour l'environnement et par compassion. Ce record témoigne de la créativité sans limites du peuple vietnamien, qui s'engage à diffuser la culture culinaire végétarienne à travers le monde.

Cérémonie de remise du certificat et déclarations

Lors de cet événement, la représentante de VietKings, Nguyên Thi Quynh Ngoc, directrice adjointe de l'Institut vietnamien des records et secrétaire générale du VietKings, a annoncé les résultats de l'évaluation et a décerné le certificat du record du Vietnam à FBA et au supermarché Mena Gourmet, avec la mention: "L’événement de transformation et de promotion de plats végétariens à base de lotus et de produits agricoles en plus grande quantité au Vietnam".

Lors de la cérémonie d'annonce, Nguyên Tân Viêt, président de la FBA, a déclaré que: "Ce record n'est pas qu'un simple chiffre, mais un symbole qui unit l'esprit de la gastronomie vietnamienne et l'engagement de la FBA à préserver, développer et diffuser la culture du végétarisme, synonyme de vie saine et de bien-être, contribuant ainsi à promouvoir l'image d'un Vietnam amical, hospitalier, humain et créatif à travers le monde".

Pour sa part, Nguyên Ngoc Quy, directeur des opérations du supermarché Mena Gourmet, a ajouté que: "Le supermarché Mena Gourmet est extrêmement fier d'avoir accompagné la FBA dans l'établissement de ce record impressionnant. Nous sommes convaincus que la qualité des ingrédients est l'âme d'un plat. La fourniture des produits agricoles et végétaliens de haute qualité, conformes aux normes internationales, témoigne de notre engagement à promouvoir un mode de vie sain et respectueux de l'environnement, pour la santé de la communauté. Ce record est une grande source de motivation pour Mena Gourmet, qui s'efforce de continuer à offrir les meilleures expériences culinaires aux consommateurs vietnamiens".

L'établissement de ce record a été le point d'orgue du Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville 2025, un événement célébrant la culture culinaire vietnamienne et promouvant un mode de vie sain et équilibré. Des milliers de touristes et d'habitants ont immortalisé ce moment historique lors de la remise du certificat dans le cadre verdoyant du parc Binh Phu.

Selon le comité d'organisation, après trois jours d’organisation, environ 120.000 visiteurs ont pu découvrir et apprécier les activités culturelles et culinaires proposées, et notamment déguster plus de 100 plats végétariens délicieux issus des trois régions du pays.

Voici quelques photos de l'évènement :

Texte et photos :Tân Dat/CVN