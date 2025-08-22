Le grand défilé militaire pour la Fête nationale en première répétition conjointe

La première répétition conjointe du grand défilé militaire marquant le 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, qui se tiendra le 2 septembre (mission codée A80), a eu lieu jeudi 21 août à 20h00 sur la place de Ba Dinh à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à la répétition le secrétaire du Comité central du Parti, chef des Commissions de l’information et de l’éducation et de la mobilisation de masse du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia ; le secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, Phan Van Giang ; et le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, Nguyên Tân Cuong.

Pour la première fois depuis le grand défilé célébrant le 40e anniversaire de la Fête nationale en 1985, du matériel militaire lourd, notamment des chars blindés et des véhicules d’artillerie, a réapparu sur la place historique de Ba Dinh.

Armes modernes et véhicules spécialisés

Après une longue période d’entraînement et de répétitions par sections, les formations de l’Armée et de la Police, ainsi que leurs véhicules militaires, leur artillerie et leurs véhicules spécialisés, avaient effectué quatre répétitions conjointes au Centre national d’entraînement militaire N°4 de Hanoï.

La répétition conjointe sur la place Ba Đình comprenait deux parties : les cérémonies de l’État et du Parti, et le défilé militaire.

Le défilé et le défilé des forces de l’Armée et de la Police ont rassemblé près de 16.000 officiers et soldats, accompagnés des armes et équipements de l’Armée, tels que des véhicules blindés, de l’artillerie automotrice, des lance-roquettes et des missiles sol-sol, de l’artillerie antiaérienne et des systèmes de missiles sol-air, ainsi que des véhicules de guerre électronique.

Parmi les produits modernes développés et fabriqués par l’industrie de défense vietnamienne, on peut citer le système de missiles Truong Son, le véhicule de combat d’infanterie XCB-01, les drones et les systèmes radar. Toutes les formations ont progressé en synchronisme, démontrant la mobilité et la grande capacité de combat de l’Armée populaire du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Pour préparer cette répétition, dans la nuit du 18 août et au petit matin du 19 août, des véhicules militaires et de l’artillerie ont été redéployés de leurs casernes vers la zone de rassemblement.

Le défilé a également présenté des véhicules spécialisés des forces de sécurité publique, notamment : des véhicules de commandement et d’escorte de la circulation ; des véhicules de protection et d’escorte de convois pour les dirigeants du Parti, de l’État et des délégations internationales ; des véhicules de commandement opérationnel mobile ; des véhicules blindés pare-balles ; des véhicules antiémeutes ; des véhicules d’appui tactique polyvalents ; et des véhicules de lutte contre l’incendie, de sauvetage et de secours. Ces équipements ont été progressivement modernisés en termes d’apparence, de types et de caractéristiques technico-tactiques afin de répondre aux exigences de la mission dans le nouveau contexte.

Formations ordonnées et unifiées

Lors de la première répétition conjointe sur la place de Ba Dinh, les formations de l’Armée et de la Police ont déployé de grands efforts pour performer avec précision. Les formations de marche ont affiché des mouvements individuels bien coordonnés et des alignements horizontaux et verticaux cohérents.

Les formations de l’Armée populaire du Vietnam comprenaient : les véhicules de commandement et les drapeaux ; la garde d’honneur interarmées ; la fanfare militaire féminine ; des officiers de l’armée de terre, de la marine, de la défense aérienne et de l’armée de l’air, des garde-frontières et des garde-côtes ; des officiers de la logistique, des techniciens et de l’industrie de la défense ; des femmes médecins ; des cadets des académies militaires ; des troupes de guerre électronique ; des troupes d’opérations spéciales aéroportées ; des forces de cyberopérations ; des femmes soldats de la paix ; des troupes blindées ; des troupes d’artillerie ; des troupes de commandos ; des troupes de commandos féminins ; des troupes du génie ; des troupes de transmission féminines ; et des troupes de défense chimique.

Les formations de milice et de guérilla comprenaient : des milices d’autodéfense masculines ; des milices féminines représentant les groupes ethniques du Vietnam ; et des guérilleros féminins du Sud.

Les forces de sécurité publique comprenaient : les forces de commandement et de police ; les agents de la Police et de la Police populaire ; les agents de sécurité ; les aviateurs de la Police ; les agentes de la police de la circulation ; les agents des services d’incendie et de secours ; les agents de prévention de la cybercriminalité et de la criminalité de haute technologie ; les agents de la police mobile ; les agentes de la police spéciale ; les agents de la police des forces de maintien de la paix des Nations unies ; les troupes des forces spéciales ; les forces logistiques et techniques ; les cadets des académies de sécurité publique ; les agents de réserve de la police mobile de combat ; les forces de sécurité et de maintien de l’ordre de base ; la police mobile montée ; et le contingent du Drapeau rouge.

Photo : VNA/CVN

Après avoir dépassé la tribune de la place de Ba Dinh, les formations du défilé se sont divisées en plusieurs itinéraires à travers le centre de Hanoi, notamment :

• Formations de gardes du drapeau et des couleurs : rue Hùng Vuong – Nguyên Thai Hoc – Tràng Thi – Tràng Tiên – place de la Révolution d’Août.

• Formations de marche (Armée, armées étrangères, Sécurité publique, milice) : Itinéraire 1 : Hung Vuong – Lê Hông Phong – Ngoc Hà – Parc Bach Thao. Itinéraire 2 : Hùng Vuong – Nguyên Thai Hoc – Tràng Thi – Tràng Tiên – Place de la Révolution d’Août.

Itinéraire 3 : Hung Vuong – Nguyên Thai Hoc – Kim Ma – Liêu Giai – Van Cao – Stade Quân Ngua.

Itinéraire 4 : Hung Vuong – Nguyên Thai Hoc – Lê Duân – Parc Thông Nhât.

• Police mobile et police montée : Lê Hông Phong – Ngoc Hà – Parc Bach Thao.

• Contingent du Drapeau rouge : Lê Hông Phong – Dôi Cân – Giang Van Minh – Kim Ma – Liêu Giai – Van Cao – Stade Quân Ngua.

Photo : VNA/CVN

• Organisations de masse et contingents culturels et sportifs : Hùng Vuong – Stade Hàng Dây.

• Formation blindée chenillée : Lê Hông Phong – Quartier général du ministère de la Défense.

• Véhicules à roues : Itinéraire 1 : Cua Bac – Nghi Tàm – Âu Co – Vo Chi Công – Duong Lang – Trân Duy Hung – Avenue Thang Long – Lê Quang Dao – Circuit de F1. Itinéraire 2 : Nguyên Thai Hoc – Giang Vo – Duong Lang – Trân Duy Hung – Avenue Thang Long – Lê Quang Dao – Circuit de F1.

Trois contingents militaires étrangers participent à la répétition

Pour préparer cette grande célébration, le ministère de la Défense a invité plusieurs pays à envoyer des contingents pour participer au défilé. Cette répétition a réuni trois contingents militaires étrangers : les forces armées de la Fédération de Russie, l’Armée populaire lao et les Forces armées royales cambodgiennes.

Photo : VNA/CVN

Le 20 août, le contingent russe est arrivé à l’aéroport international de Nôi Bàï à Hanoi pour préparer l’événement. Les 15 et 16 août, des délégations de 120 officiers et soldats des Forces armées royales cambodgiennes et de l’Armée populaire lao sont également arrivées au Vietnam. Les deux contingents s’entraînaient au Centre national d’entraînement militaire n°4.

Le contingent lao comprend 20 officiers et soldats ayant participé aux célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975-2025) et 49 autres ayant pris part au défilé du Jour de la Victoire commémorant le 80e anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945-2025) en Russie.

Le défilé A80 réunira toutes les composantes : contingents en marche, forces mécanisées, aéroportées et navales. Près de 16.000 participants prendront part à ce défilé, comprenant des formations à pied et debout, ainsi que des véhicules militaires, de l’artillerie et des véhicules spécialisés de l’armée et de la sécurité publique.

Les contingents de masse représenteront : la grande unité nationale ; les 54 groupes ethniques du Vietnam ; les anciens combattants ; les agents de la sécurité publique à la retraite ; les ouvriers ; les agriculteurs ; les journalistes révolutionnaires ; les intellectuels ; les entrepreneurs ; les femmes ; les Vietnamiens d’outre-mer ; la jeunesse ; et les représentants de la culture et des sports. Depuis le 20 août, ces groupes ont commencé leur deuxième phase d’entraînement au stade national de My Dinh avant les répétitions par section et la répétition générale finale avec les forces armées.

VNA/CVN