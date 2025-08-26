L'internat en zone frontalière : planter les graines de demain

La pose de la première pierre de l’école inter-niveaux primaire et secondaire de la commune de Si Pa Phìn est un symbole éclatant du consensus des habitants ainsi que de l’attention profonde que le Parti et l’État portent à la future génération de la région montagneuse du Nord-Ouest.

Début juillet, la famille de Vàng Thi Pà (35 ans, village de Nâm Chim 1, commune de Si Pa Phìn, Diên Biên) se préparait à rénover sa maison, habitée depuis 10 ans. Mais début août, une nouvelle inattendue a bouleversé tous ses plans : sa maison et son terrain de plus de 1.000 m² étaient entièrement inclus dans le projet de construction de l'école inter-niveaux primaire et secondaire de la commune.

Pour les minorités ethniques des régions frontalières, la terre et la maison ne sont pas seulement des biens matériels, mais aussi l’âme et la racine de tout un clan. Le déménagement représente un bouleversement majeur. Mme Pà a d'abord craint de "ne pas savoir où aller", mais a ensuite pris la décision de faire don de la totalité de son terrain pour la construction de l'école. "Je suis tout à fait d'accord avec le projet de construction d'une nouvelle école. L’école sera située au centre de la commune et disposera d’installations complètes, ce qui sera très bénéfique pour les enfants de la commune", a-t-elle souligné.

Cette décision a été approuvée par toute la famille. Le mari de Mme Pà, qui travaille dans l’éducation, comprend l’importance d’une école de qualité pour l’avenir des enfants de la région frontalière. "À peine avais-je proposé de donner le terrain que mon mari a immédiatement accepté. Il m’a dit que, si les autorités reprenaient le terrain trop rapidement, ma fille et moi pourrions temporairement aller chez mes parents, tandis que lui irait chez les siens", a-t-elle relaté. C’est un sacrifice silencieux mais plein de sens.

Vàng A Sình, secrétaire du village de Nâm Chim 1, a déclaré que le cas de la famille de Mme Pà était le plus exceptionnel, car elle a fait don de 100% de son terrain résidentiel pour le projet. Outre cette femme, 13 autres familles dont les terres sont incluses dans le plan ont également volontairement fait don de leurs terrains, montrant ainsi leur esprit de communauté et leur engagement pour l’avenir de leurs enfants.

L’école inter-niveaux primaire et secondaire de la commune de Si Pa Phìn est la première école dont la construction a été lancée dans le cadre du projet de 248 écoles combinant internat, primaire et collège dans les communes frontalières. Avec une capacité de 31 classes, l’établissement répondra aux besoins de plus de 1.000 élèves des niveaux primaire et collège de la commune de Si Pa Phìn et des environs. L’école est conçue de manière moderne, avec un internat, une salle polyvalente, une bibliothèque, des salles de classe spécialisées, un terrain de football et une piscine - un modèle éducatif de référence. Le projet représente un investissement total de 220 milliards de dôngs, financé par une aide de la ville de Hanoï et des capitaux sociaux.

L’exemple de l’école de Si Pa Phìn est également une preuve évidente de la volonté farouche et de la rapidité "fulgurante" des autorités à tous les niveaux. Selon Pham Thi Ngân, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Si Pa Phìn, après la réorganisation de l’appareil administratif de la commune, les autorités de la province de Diên Biên ont exigé la construction d’une école dans cette commune frontalière afin de créer de meilleures conditions d’apprentissage et de réduire l’écart en matière d’éducation.

Depuis lors, tout s’est déroulé rapidement. En moins d’un mois, grâce à la supervision étroite des dirigeants centraux et provinciaux, et à l’implication urgente des départements, des secteurs et des autorités locales, les études, la sélection du site, la finalisation des dossiers juridiques et le lancement des travaux ont été menés de manière simultanée et résolue.

La sélection du site pour la construction de l’école à Si Pa Phìn a duré moins de cinq jours. "Le 8 juillet, la commune a fait des repérages et a choisi deux grands terrains à proximité de la route principale", s’est souvenue Mme Ngân. Dans l’après-midi du 9 juillet, les autorités ont reçu un appel signalant l’inspection du secrétaire du comité du Parti provincial sur le site choisi pour décider de la construction de l’école.

Le soir même, une équipe de travail dirigée par le président du Comité populaire de la commune de Si Pa Phìn s’est rendue de maison en maison pour mobiliser les familles dont les terres étaient incluses dans le plan. En deux heures environ, les habitants ont tous fait preuve d’enthousiasme et ont donné leur accord pour le don de terrain. "Tous les foyers locaux ont accepté de donner leur terrain pour construire l’école, mais nous savons que la vie des habitants ici est encore difficile. C’est pourquoi les autorités de la commune mettront en place des solutions et une indemnisation raisonnables pour que les gens puissent stabiliser leur vie", a précisé la vice-présidente du Comité populaire de Si Pa Phìn.

Le 10 juillet, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên a personnellement inspecté le terrain et a donné son accord pour le lancement du projet. Le 11 juillet, la cérémonie d’inauguration a eu lieu.

Le 27 juillet, la cérémonie de lancement des travaux a été organisée en présence du secrétaire général Tô Lâm, démontrant l’attention profonde du Parti et de l’État pour une région frontalière éloignée.

Au début, les habitants de Si Pa Phìn souhaitaient une école inter-niveaux collège-lycée, mais le projet a été ajusté pour devenir un modèle primaire et secondaire afin de faciliter la gestion. Malgré cela, les habitants restent très enthousiastes et espèrent qu'une école secondaire sera ajoutée par la suite. Ce sera une école à internat moderne, répondant aux attentes de longue date des habitants dont les enfants doivent traverser des cols et des ruisseaux et marcher de longues distances pour aller à l'école.

"Nous sommes très heureux mais aussi très sous pression, car c'est la première école à être construite dans le cadre de ce grand projet 248. Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité et nous nous efforcerons d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage pour répondre aux attentes envers une école qui jette les bases de l'avenir", a confié Mme Ngân.

Bien que toutes les procédures aient été simplifiées et les travaux menés de manière urgente, les défis restent nombreux, en particulier la saison des pluies qui complique la construction. Cependant, "avec la volonté et la détermination unanimes des habitants, des autorités et des organisations, nous surmonterons toutes les difficultés", a affirmé avec confiance la vice-présidente du Comité populaire de Si Pa Phìn. "L’école sera bientôt achevée, illuminant l'espoir pour une génération de la région frontalière", s’est-elle enthousiasmée.

