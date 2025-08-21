Les monuments de Hanoï témoignent de l'héritage de la Révolution d'Août

À l'automne 1945, la Révolution d'Août déferla sur le Vietnam tel un raz-de-marée, brisant les chaînes du colonialisme et du fascisme, et inaugurant une nouvelle ère d'indépendance et de liberté. Durant cette période faste, Hanoï fut le théâtre d'événements historiques dont l'héritage reste vivant aujourd'hui.

Photo : VNA/CVN

Place Ba Dinh

La place Ba Dinh est un lieu sacré pour tous les Vietnamiens. Le 2 septembre 1945, le président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, y proclama la Déclaration d'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam et marquant la victoire finale de la Révolution d'Août.

Aujourd'hui, la place Ba Dinh se situe rue Hùng Vương, devant le mausolée du président Hô Chi Minh. Elle demeure le cœur symbolique de la nation, un lieu d'événements historiques incarnant l'esprit d'un Vietnam libre et indépendant.

Maison historique au 48, rue Hàng Ngang

Photo : VNA/CVN

Cette maison historique, située au 48, rue Hàng Ngang à Hanoï, était autrefois la demeure de Trịnh Văn Bô et Hoàng Thị Minh Hồ, entrepreneurs patriotes dévoués à la révolution. Du 25 août au 2 septembre 1945, le président Hô Chi Minh y vécut et travailla, dirigeant la révolution. Dans ces modestes locaux, il rédigea la Déclaration d'indépendance, un tournant dans l'histoire de la nation.

C'est également ici que le Comité central du Parti approuva trois décisions cruciales : l'adoption de la Déclaration, l'organisation de la cérémonie de la Fête nationale, et l'établissement du gouvernement provisoire, posant ainsi les bases du nouvel État.

Aujourd'hui, la maison est préservée comme un site historique où les visiteurs peuvent se reconnecter à ces souvenirs sacrés.

Place de la Révolution d'Août

Photo : CTV/CVN

Le matin du 19 août 1945, des dizaines de milliers de Hanoïens et de personnes des provinces voisines se rassemblèrent sur la place devant l'Opéra de Hanoï.

Ce qui avait commencé comme un rassemblement de masse s'est rapidement transformé en une puissante démonstration de force révolutionnaire, culminant avec le soulèvement armé pour la prise du pouvoir. Ce site, aujourd'hui appelé Place de la Révolution d'Août, est entouré d'architectures emblématiques – l'Opéra, le Musée national d'histoire, l'hôtel Hilton et la rue Tràng Tiền – en plein cœur de Hanoï.

Palais du gouverneur du Bac Bô – aujourd'hui Maison des hôtes du gouvernement

Photo : CTV/CVN

Non loin de la Place de la Révolution d'Août se trouve l'ancien Palais du gouverneur du Tonkin, aujourd'hui Maison des hôtes du gouvernement. Avant 1945, il abritait le siège de l'administration coloniale française dans le nord du Vietnam. Immédiatement après le grand rassemblement du 19 août, la foule défila pour s'emparer du bâtiment, un moment gravé dans l'histoire comme symbole du pouvoir populaire. Avec la victoire de la révolution, il fut rebaptisé Palais du Bac Bô et devint le lieu de résidence du Président Hô Chi Minh et du gouvernement provisoire jusqu'au début de la résistance nationale.

Situé au 12, rue Ngô Quyền, le bâtiment témoigne encore aujourd'hui de ce transfert de pouvoir historique. Chaque rue et chaque monument de la capitale millénaire porte sa propre histoire, racontant une fière histoire nationale et nous rappelant que les valeurs du passé sont des fondements durables, marchant à nos côtés à travers chaque changement d'aujourd'hui.

VNA/CVN