Tous pour le peuple, un toit pour tous

Pour la première fois au Vietnam, un programme de sécurité sociale combine unité politique et mobilisation citoyenne. Lancée en octobre 2024, cette initiative ambitieuse vise à éradiquer les logements précaires, incarnant l’engagement conjoint du Parti et de l’État en faveur d’un développement humain inclusif et solidaire.

Photo : VNA/CVN

En près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau), le Vietnam a accompli des progrès remarquables, transformant profon-dément sa société et son économie. Pourtant, malgré cette dynamique favorable, près de 274.000 foyers - regroupant familles pauvres, quasi-pauvres et celles ayant rendu des services à la révolution et les proches des martyrs - vivent encore dans des logements temporaires et dégradés, selon les dernières statistiques du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, début 2024.

Pour ces foyers, un toit n’est pas seulement un abri contre les éléments. C’est un refuge où naît la dignité humaine, où se nourrissent l’espoir et la foi en un avenir meilleur. Conscients de cette réalité, le Parti et l’État ont conféré une portée politique, sociale et symbolique à la lutte contre les logements précaires.

Le programme d’élimination des logements temporaires et dégradés, lancé en octobre dernier, a été mis en œuvre de manière homogène à l’échelle nationale, grâce à une coordination étroite entre les ministères, les agences centrales et locales, avec la participation active de la communauté. Tous les foyers inscrits pour une construction ou une rénovation ont reçu un soutien financier de l’État, permettant d’améliorer leur vie matérielle et spirituelle, et ravivant la foi ainsi que la tradition de solidarité dans le cœur de la nation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fixé une feuille de route ambitieuse et inédite : achever la reconstruction ou la rénovation de tous les logements des familles ayant rendu des services à la révolution et des proches des martyrs avant le 27 juillet, et supprimer 100% des habitats temporaires et vétustes avant le 31 août, date qui précède le 80e anniversaire de la Fête nationale. L’objectif initial, fixé pour 2030, a ainsi été avancé de cinq ans, témoignant d’une volonté d’action immédiate et tangible.

Photo : Dai Bac/CVN

Début juillet 2025, le programme affichait un taux d’avancement remarquable : près de 274.000 logements à traiter, 264.522 logements avaient été construits ou rénovés, soit 95,3%. Parmi eux, 229.328 sont achevés et habités, tandis que 35.194 demeurent en chantier. Surtout, le pays a achevé la construction ou la rénovation de logements pour tous les foyers de personnes méritantes.

Pour respecter l’échéance, chaque localité doit désormais construire en moyenne 26 logements par jour. Dix-neuf provinces sur 34 ont déjà atteint cet objectif plus tôt que prévu, un signe fort de mobilisation collective et d’efficacité locale.

Au-delà des chiffres, ce programme national engage non seulement des ressources budgétaires conséquentes - plus de 17.800 milliards de dôngs ont été investis, mobilisant budgets central, locaux et fonds du secteur privé - mais aussi une formidable énergie humaine. Plus de 113.000 personnes participent directement à la construction, avec plus d’un million de journées de travail accumulées. Soldats, policiers, ouvriers et populations locales œuvrent ensemble à bâtir un futur plus sûr.

Cet engagement décennal n’est pas basé sur des promesses creuses ou des déclarations d’intention, mais sur une action résolue et concrète. Le chef du gouvernement ne se limite pas à diriger à distance : il s’est personnellement rendu dans les régions les plus isolées, où un logement décent est encore un luxe inaccessible, pour contrôler la mise en œuvre, ajuster les stratégies et mobiliser les forces nationales.

Il a ainsi exigé des autorités locales qu’elles économisent au moins 5% de leurs dépenses régulières pour alimenter ce programme. Il a aussi coordonné la mobilisation des forces policières et militaires, et assuré la régulation des financements socialisés. À travers ces mesures, il veut assurer non seulement la réussite technique mais aussi l’acceptation sociale d’un projet où la solidarité est au cœur.

Photo : VNA/CVN

La portée symbolique est puissante : chaque maison nouvelle construite représente une vie reconstruite, un lien restauré entre l’État et le peuple. Lors d’une cérémonie marquante, la mère d’un martyr du Nghê An (Centre) a confié, émue : “J’ai vécu la majeure partie de ma vie, mais c’est la première fois que j’ai un logement décent. Ce n’est plus un rêve”. Une jeune fille H’mông de Hà Giang (Tuyên Quang aujourd’hui), découvrant sa nouvelle maison, s’est mise à pleurer de joie devant cette première “salle privée” dédiée à ses études.

Ce programme dépasse la simple politique sociale pour devenir une mission nationale portée par l’ensemble de la société. Chaque entreprise, association ou citoyen est invité à contribuer selon ses moyens. Chacun est responsable d’apporter un “cadeau, un foyer et un acte de compassion” à ceux qui vivent encore dans la précarité.

Le gouvernement a réaffirmé la nécessité d’une accélération. Le Premier ministre a ainsi appelé les ministères, les organes centraux et les administrations locales à une coordination rigoureuse pour respecter le calendrier fixé, assurant qu’aucun citoyen ne vivra encore dans des conditions indignes à la fin août.

Cette politique s’inscrit dans la continuité de la résolution 42 du 24 novembre 2023 du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), qui fixe l’éradication totale des logements précaires d’ici 2030 pour protéger les foyers vulnérables, notamment ceux touchés par les catastrophes naturelles ou les changements climatiques.

Photo : VNA/CVN

“En 2025, il est inacceptable que quiconque vive encore dans un logement indigne”, a rappelé à maintes reprises Pham Minh Chinh, soulignant que cette bataille dépasse les considérations budgétaires : “C’est une politique profondément humaniste du Parti et de l’État”.

Le PCV rappelle ainsi que sa mission première reste la défense de l’indépendance nationale et le bien-être de la population. Le programme d’élimination des logements précai-res est l’expression concrète de cette philosophie de gouvernance : “le peuple est la racine”, et le développement doit impérativement rimer avec équité, justice sociale et progrès partagé.

Au fil des visites de terrain et des réunions gouvernementales, le Premier ministre a insisté sur la dimension morale ainsi que sur la responsabilité éthique dans la gouvernance publique. Selon lui, ce projet est un “ordre venu du cœur” qui mesure la capacité du pays à prendre soin de ses membres les plus vulnérables.

La finalisation de ce programme à temps pour un anniversaire national majeur témoignera d’une mobilisation collective exemplaire. Il ne s’agit pas seulement d’une réussite politique ou économique, mais d’un engagement profondément humain - celui d’offrir à chaque citoyen un toit digne, reflet du respect, de la justice et de l’espoir collectif.

Thuy Hà/CVN