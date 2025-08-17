Solidarité et entraide : des gestes concrets en faveur des mal-logés

Ces derniers mois, la construction de maisons solides pour les plus démunis s’est intensifiée partout dans le pays. Plus qu’un simple chiffre, cette avancée témoigne de la solidarité et de l’engagement collectif, notamment à travers le précieux don de terrains.

>> Les forces armées à l’œuvre pour les plus démunis

>> Tous pour le peuple, un toit pour tous

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du programme d’élimination des logements temporaires et dégradés, l’esprit de solidarité et d’entraide entre habitants fait une nouvelle fois preuve d’une force remarquable. Face à de nombreux obstacles, notamment le manque de foncier, cette cohésion a permis aux autorités locales et aux comités du Parti de surmonter les difficultés et d’accélérer la suppression des habitations précaires.

La famille de Du Thi Phùi, habitante du village d’An Khang, commune de Tân An (province de Tuyên Quang, Nord), illustre parfaitement cet engagement collectif. Depuis des années, Mme Phùi vivait dans une vieille maison en bois située au pied d’une pente abrupte, exposée aux risques d’inondation dès la moindre pluie.

Inscrite en 2025 sur la liste des bénéficiaires d’une aide au logement de la commune, sa famille faisait face à une difficulté majeure : trouver un terrain où reconstruire. La commune de Tân An, très étendue, avec une superficie totale de 5.557,92 ha, dispose en effet d’un foncier inutilisé extrêmement limité - moins de 0,06 ha au total. De plus, toute procédure de changement d’affectation des terres prendrait un temps incompatible avec l’urgence dictée par l’approche de la saison des typhons 2025.

Consciente de cette situation préoccupante, la famille de Mme Hà Thi Bàn, voisine du même village, a fait preuve d’une générosité exemplaire en offrant plus de 100 m² de terrain à la commune. Ce don a permis à

Mme Phùi de disposer d’un lieu sûr et légal pour sa nouvelle maison. Mobilisée, la commune, appuyée par les habitants, a rapidement entrepris la construction d’un logement solide pour elle.

Photo : VNA/CVN

Cet acte n’est pas un cas isolé. Au-delà de Tân An, tout au long de la province de Tuyên Quang, de nombreuses familles ont pris la même initiative. La famille de Nông Thi Mo, originaire du hameau de Phia Lài de la commune de Phuc Son (aujourd’hui rattachée à la commune Minh Quang), illustre à merveille cette solidarité. Veuve depuis longtemps, après la mort de son mari emporté par une grave maladie, Nông Thi Mo élève seule ses trois enfants, dont un est contraint de travailler loin, tandis qu’un autre est invalide à la suite d’un accident de la route.

Jusqu’à récemment, ils vivaient dans une maison vétuste au bord d’un ruisseau, qui a été emportée par les inondations survenues fin mai 2022. Pour assurer leur sécurité, les autorités locales ont demandé à la famille de se reloger ailleurs. Le voisin, M. Nông Van Vang, a apporté un soutien précieux en prêtant une maison inoccupée à Mme Mo pour un logement temporaire. Mais la vraie avancée est venue début 2025, lorsque la famille a été officiellement inscrite sur la liste d’aide au démantèlement des logements précaires de la commune.

Toutefois, la principale difficulté restait l’absence de terrain. L’ancien emplacement familial, situé dans une zone à haut risque naturel, est interdit à toute construction, compliquant ainsi la reconstruction. Face à ce blocage, Nông Van Vang a, une nouvelle fois, fait preuve d’une généreuse solidarité en offrant 280 m² de son terrain personnel. Cette donation a permis à la commune de délivrer le certificat foncier nécessaire, garantissant la légalité du projet. La nouvelle maison, construite selon le modèle des “habitations aux trois solidités” (répondant à trois exigences en termes de normes, structure et superficie), est en train d’être achevée et symbolise un espoir renouvelé pour la famille de Nông Thi Mo et tout le hameau de Phia Lài.

Ce geste s’inscrit dans une dynamique plus vaste. Jusqu’au 1er juillet 2025, dix autres familles, sur l’ensemble du territoire de l’ancienne province de Tuyên Quang, ont également fait don de plus de 1.000 m² de terrain pour permettre aux autorités locales d’avancer dans la construction de logements décents pour les foyers défavorisés. Ces actions concrètes traduisent l’esprit vivant de fraternité nationale et de solidarité entre compatriotes, d’autant plus renforcé par la récente fusion administrative entre les provinces de Tuyên Quang et Hà Giang.

Au-delà de cette province, de nombreuses localités à travers tout le Vietnam se mobilisent, animées par cet idéal “La feuille entière recouvre la feuille déchirée”. À Bac Giang (Bac Ninh aujourd’hui), par exemple, selon les données du Front de la Patrie du Vietnam, 40 familles ont déjà bénéficié de dons fonciers pour ériger de nouvelles maisons dans le cadre du programme national.

Photo : VNA/CVN

Les initiatives philanthropiques comme celles-ci renforcent la détermination des comités du Parti et des autorités locales à garantir un habitat digne à chaque citoyen. Néanmoins, dans certaines zones, en particulier en montagne, des défis subsistent, liés aux questions foncières.

Par exemple, à Huong Hoa (province de Quang Tri, Centre), 1.190 ménages nécessitent un soutien au logement, parmi lesquels 673 sont confrontés à des problèmes fonciers.

Afin de surmonter ces obstacles, la Directive N°42 du 15 janvier 2025 du Comité provincial de Quang Tri invite à renforcer les mécanismes d’accompagnement foncier, en conformité avec la Loi foncière de 2024. Une attention particulière est portée aux zones montagneuses et aux territoires à forte présence de populations ethniques, avec l’objectif d’assurer la stabilité rapide des bénéficiaires.

En somme, les maisons solides, incarnations des politiques humaines du Parti et de l’État, mais aussi reflet de la solidarité populaire et du sentiment national, constituent un véritable socle pour accompagner chaque famille dans la quête d’un mieux-être. Ces habitations, plus que de simples constructions, offrent un refuge rassurant qui apaise les esprits et renforce la confiance envers les pouvoirs publics.

Thuy Hà/CVN