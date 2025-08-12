Un mécanisme spécifique pour dynamiser le développement de Dông Nai

Après la fusion, Dông Nai est devenue une vaste province stratégique, riche en potentiel, aspirant à devenir un centre économique majeur dans les domaines de l’aviation, de la technologie, de la logistique et de l’innovation - un moteur de croissance essentiel pour la région Sud-Est.

Avec une superficie de plus de 12.700 km² et une population dépassant 4,4 millions d’habitants, elle se classe désormais au 4ᵉ rang national en matière de Produit régional brut (GRDP). La province dispose d’atouts notables pour se positionner comme un pôle économique stratégique, alliant industrie de pointe, aviation, logistique et recherche scientifique - une véritable réserve stratégique prête à "décoller" et à devenir l’un des piliers économiques du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, le Dr Trân Du Lich, ancien directeur de l’Institut économique de Hồ Chí Minh-Ville et membre du Groupe consultatif économique du Premier ministre, a estimé que Đồng Nai ne tirait pas encore pleinement parti de son potentiel. Sa croissance économique récente reste inférieure aux attentes, freinée par plusieurs goulots d’étranglement qu’il est urgent de lever pour valoriser au mieux ses avantages.

Depuis l’élargissement de son espace de développement - intégrant désormais l’ancienne zone de Binh Phuoc - Dông Nai s’impose comme un maillon central du "quadrilatère de développement" formé avec Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu. Dans ce contexte, la province doit adopter des mesures audacieuses pour atteindre une croissance annuelle à deux chiffres de son GRDP sur la période 2025 - 2030, tout en veillant à un développement équilibré et durable.

Les objectifs fixés sont ambitieux : 26,6 milliards USD de GRDP en 2025, 53 milliards de dollars en 2030 et 106 milliards de dollars en 2045, sous réserve de maintenir un rythme de croissance stable. Pour y parvenir, le Dr. Trân Du Lich recommande de bâtir la stratégie de développement autour de cinq piliers économiques clés.

Photo : VNA/CVN

Premier pilier : développer l’industrie de transformation et de fabrication, en exploitant les 20.000 ha de terrains industriels modernes du corridor industriel - urbain - logistique du Sud-Est. La province souhaite accélérer la transition vers les énergies renouvelables, promouvoir l’industrie verte, la transformation numérique et les modèles de production durable.

Deuxième pilier : renforcer le secteur logistique et portuaire grâce à un réseau intégré de ports maritimes, aériens et fluviaux. Đồng Nai mise sur des centres logistiques stratégiques allant du poste-frontière international de Hoa Lư à l’aéroport international de Long Thành, jusqu’au port maritime de Phuoc An, afin d’améliorer sa compétitivité et son intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment via le cluster portuaire N° 4.

Troisième pilier : promouvoir une agriculture à haute technologie et respectueuse de l’environnement, s’appuyant sur les plantations industrielles de longue date et l’élevage à grande échelle. La province prévoit de créer des zones agro-industrielles intégrant sciences et technologies pour accroître productivité et valeur ajoutée.

Quatrième pilier : développer l’immobilier industriel en lien avec l’urbanisation rapide. Ce secteur comprend également l’immobilier résidentiel, touristique et d’infrastructures de services, contribuant non seulement à la croissance du GRDP mais aussi à la diffusion des bénéfices économiques dans d’autres secteurs.

Cinquième pilier : dynamiser le tourisme en valorisant le patrimoine naturel, écologique, culturel et historique. Đồng Nai veut établir des liens forts avec Hồ Chí Minh-Ville et Đắk Lắk pour former une région touristique diversifiée, capable d’attirer les visiteurs internationaux via l’aéroport de Long Thành.

Pour un essor régional

Pour exploiter pleinement ses atouts et accélérer son développement économique et social, le Dr Trần Du Lịch souligne la nécessité d’un mécanisme de gestion et de mobilisation des ressources adapté. Celui-ci permettrait non seulement de stimuler Đồng Nai, mais aussi de servir de catalyseur pour l’ensemble des Hauts plateaux du Centre (Tây Nguyên) et du delta du Mékong.

Photo : VNA/CVN

Il suggère de s’inspirer du modèle pilote de mécanisme spécifique appliqué à Hô Chi Minh-Ville, conformément à la Résolution 98/2023/QH15, et de l’étendre aux autres localités du "quatuor de développement" du Sud-Est : Binh Duong, Bà Ria - Vung Tàu et Dông Nai. Le projet de zone de commerce libre adossée à l’aéroport de Long Thành nécessiterait par exemple un cadre juridique et administratif sur mesure, afin de lever rapidement les obstacles liés aux procédures, à la gestion et à la mise en œuvre.

Des politiques flexibles et opportunes permettraient à la province de surmonter les blocages institutionnels, d’améliorer sa gouvernance et de mobiliser efficacement les ressources de la société, tout en activant les moteurs de croissance stratégique pour les années à venir.

Avec une préparation complète en matière de ressources, de stratégies et de politiques adaptées, Đồng Nai se trouve à l’aube d’une opportunité majeure pour s’imposer comme l’une des zones économiques clés du Vietnam, jouant un rôle déterminant dans le développement durable de l’ensemble de la région Sud-Est.

Sy Tuyên/CVN