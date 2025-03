La promotion du tourisme Vietnam - Thaïlande au menu d’une conférence

Le partage d'expériences, l’échange d'idées et la présentation de produits pour promouvoir la coopération touristique entre le Vietnam et la Thaïlande et les secteurs directement liés au tourisme des deux pays, y compris le secteur de l'aviation, pour un rétablissement durable et un développement plus fort constituent le contenu principal de la conférence de promotion du tourisme Vietnam - Thaïlande.

La conférence, organisée jeudi 6 mars par la filiale de la compagnie aérienne du Vietnam (Vietnam Airlines) à Bangkok, avec le parrainage de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, a réuni des représentants du Service du tourisme de la ville de Dà Nang, de l'Association du tourisme de cette ville, de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT), de l'Association du tourisme de Thaïlande et de nombreux représentants d'entreprises de tourisme en Thaïlande.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, a déclaré qu'avec de nombreuses politiques et mesures proactives, nouvelles et fortes, l'industrie du tourisme des deux pays avait connu une reprise impressionnante. En particulier, en 2024, plus d'un million de Vietnamiens ont visité la Thaïlande et plus de 400.000 Thaïlandais ont visité le Vietnam, soit l'équivalent du nombre de 2019.

Présente à la conférence, la représentante du Département municipal du tourisme de Da Nang, Lê Thi Ai Diêp, a déclaré que ces dernières années, la Thaïlande figurait parmi les dix premiers marchés potentiels de l'industrie touristique de Dà Nang. L'année dernière, les Thaïlandais représentaient 6,42% du total de 4,3 millions de visiteurs internationaux à cette ville.

Selon Lê Thi Ai Diêp, l'ouverture par Vietnam Airlines d'une ligne aérienne directe entre Dà Nang et l'aéroport international Suvarnabhumi de Thaïlande à un moment opportun promouvra davantage le tourisme et d'autres secteurs économiques entre les deux parties.

Selon le directeur de la filiale de Vietnam Airlines en Thaïlande, Ngô Tri Hung, Vietnam Airlines exploite actuellement neuf vols par jour entre le Vietnam et la Thaïlande.

Santi Sawangcharoen, directeur exécutif adjoint du bureau du gouverneur de la TAT, a déclaré que les deux pays avaient de nombreuses opportunités de coopération dans le tourisme aérien, routier et maritime.

Dans le cadre de la conférence, les délégués ont fait le point sur la situation du marché, présenté de nouvelles destinations et de nouveaux produits touristiques, et échangé et informé sur les politiques d'attrait touristique de chaque pays.

VNA/CVN