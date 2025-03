Faire du Vietnam un hub régional du tourisme de croisière

De nombreuses localités côtières, telles que Dà Nang, Ha Long (Quang Ninh), Nha Trang (Khanh Hoà) et Hô Chi Minh-Ville, ont accueilli en continu des navires de croisière de luxe au cours des premiers mois de 2025, permettant aux touristes internationaux de découvrir la beauté du pays. Cela confirme le fort potentiel du tourisme de croisière, une véritable "mine d’or" prometteuse.

Cependant, pour faire de ce secteur une "poule aux œufs d’or", le Vietnam doit encore surmonter de nombreux obstacles et créer des conditions plus favorables pour attirer et fidéliser les touristes.

Outre 3.260 km de côtes, plus de 4.000 îles, des récifs coralliens, de nombreuses baies pittoresques et de magnifiques plages, le Vietnam dispose de ports en eau profonde capables d'accueillir de grands navires, ce qui renforce sa position en tant que destination privilégiée pour le tourisme de croisière international. De plus, étant situé sur une route maritime commerciale dynamique reliant plusieurs pays, le Vietnam montre des signes prometteurs d’une évolution spectaculaire dans ce segment du tourisme haut de gamme.

Selon les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme, le tourisme de croisière devrait connaître une forte croissance en Asie d’ici 2030. Il convient de noter que ce type de tourisme génère environ 40% de revenus en plus par rapport au tourisme aérien ou terrestre. Par conséquent, si son potentiel est pleinement exploité, le tourisme de croisière deviendra non seulement un moteur clé du secteur touristique vietnamien, mais contribuera également de manière significative à l’économie nationale.

La stratégie de développement du tourisme au Vietnam à l’horizon 2030 a d’ailleurs identifié le tourisme maritime et insulaire comme un secteur à développer en priorité. Toutefois, pour devenir une destination idéale pour les navires de croisière internationaux, le Vietnam doit encore surmonter de nombreuses limites en matière d’infrastructures, de services et de politiques afin d’attirer davantage de visiteurs.

Selon le docteur Pham Ha, directeur général et fondateur du groupe Lux, le Vietnam compte près de 30 provinces et villes côtières ayant le potentiel d’accueillir des croisiéristes. Cependant, jusqu’à présent, seuls quelques endroits ont commencé à exploiter ce marché, notamment Quang Ninh, Dà Nang, Khanh Hoà et Hô Chi Minh-Ville.

Pour encourager les croisiéristes à prolonger leur séjour à terre et à accroître leurs dépenses, une stratégie globale doit être mise en place afin de promouvoir le tourisme de croisière au Vietnam et de réaliser une véritable percée. Il est essentiel de renforcer les investissements dans le développement d’un réseau portuaire spécifique aux croisiéristes, d’améliorer les infrastructures et de moderniser les centres de divertissement et les centres commerciaux afin de répondre aux divers besoins des touristes. Il est également crucial de simplifier les procédures d'immigration, a souligné Pham Ha.

Dans la stratégie pour le développement durable de l'économie maritime du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision à 2045, le tourisme et les services maritimes ont été définis comme des secteurs prioritaires. Par conséquent, en plus de se concentrer sur les investissements dans les infrastructures de tourisme maritime, il est nécessaire d’encourager les acteurs économiques à s’impliquer dans le développement de cette filière.

La stratégie met également l’accent sur la diversification des produits et des marques de tourisme maritime de classe internationale, en mettant en valeur la préservation de la biodiversité, le patrimoine naturel, culturel et historique des différentes régions et l’intégration aux circuits touristiques internationaux. L’objectif est de faire du Vietnam une destination de croisière incontournable.

Avec des mesures stratégiques adaptées, une innovation constante et des investissements synchronisés, le tourisme de croisière vietnamien devrait connaître une véritable avancée, faisant du pays une destination de croisière impressionnante, tant dans la région qu’à l’échelle mondiale.

