Quang Ninh : nouveaux circuits dans la baie de Bai Tu Long à la mi-mars

Le plan comprend dix nouveaux itinéraires touristiques dans la baie de Bai Tu Long et trois autres la reliant à la baie de Ha Long, offrant de nouvelles opportunités au secteur touristique local tout en rendant les expériences touristiques dans les deux baies plus diversifiées et attrayantes.

Pour assurer un déploiement en douceur, les autorités compétentes ont examiné les procédures juridiques et mené des enquêtes sur le terrain, et ont collaboré avec des entreprises de voyage nationales et internationales pour développer et promouvoir la baie de Bai Tu Long en tant que destination touristique de premier plan.

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a été chargé de formuler un plan global pour accueillir les visiteurs dans les baies de Bai Tu Long et de Ha Long.

D'ici fin 2025, l'objectif est de mettre en service 10 itinéraires touristiques, 7 lieux d'hébergement, le Parc national de Bai Tu Long, un parc écologique et des jardins patrimoniaux et des itinéraires touristiques couvrant les îles de Quan Lan, Minh Châu, Ban Sen et Ngoc Vung.

En outre, le Service de la construction dirigera les investissements dans les infrastructures des voies navigables, en veillant à ce que les quais, les escales et les ports répondent aux normes réglementaires. Des plans sont également en cours pour moderniser la flotte de bateaux touristiques et améliorer la qualité du service dans les baies de Ha Long et de Bai Tu Long.

Récemment, Quang Ninh a réussi à attirer des touristes haut de gamme, notamment des millionnaires d'Europe et d'Amérique du Nord, pour explorer la baie de Bai Tu Long et la baie de Ha Long. Pour attirer davantage de visiteurs internationaux, il est nécessaire que les entreprises touristiques locales améliorent leurs offres en construisant une flotte de bateaux touristiques professionnels de haute qualité, en améliorant les infrastructures de transport, en renforçant les campagnes de promotion et en perfectionnant les produits touristiques.

Connue comme l'une des destinations touristiques les plus spectaculaires d'Asie du Sud-Est, la baie de Bai Tu Long offre des paysages naturels à couper le souffle, des milliers d'îlots et de plages immaculées, ainsi qu'une riche culture culinaire. Cependant, son potentiel touristique reste largement inexploité. L'introduction de ces nouveaux itinéraires et options de voyage de luxe vise à offrir des expériences touristiques uniques et haut de gamme, à prolonger la durée de séjour des visiteurs et à augmenter leurs dépenses. Ils devraient renforcer la compétitivité de Quang Ninh en tant que pôle touristique mondial et générer des revenus plus élevés pour les agences de voyages et les entreprises.

Cette année, Quang Ninh vise à attirer 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions de touristes étrangers, et à gagner 50.000 milliards de dôngs (environ 2 milliards de dollars) grâce aux activités touristiques.

Les nouveaux itinéraires touristiques de la baie de Bai Tu Long joueront un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs ambitieux, positionnant davantage Quang Ninh comme une destination de premier plan au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

