Cat Bà, l’une des petites villes les plus recherchées par les voyageurs

>> Baie de Ha Long - Archipel de Cat Bà, l'un des patrimoines géologiques mondiaux

>> Tourisme : chiffres surprenants à Sapa, Ha Long, Cat Bà … après le typhon Yagi

>> La baie de Ha Long et l’archipel de Cat Bà mis en lumière sur CNN

Photo : VNA/CVN

L’attrait de cette île émeraude ne réside pas seulement dans la beauté intacte de la baie de Lan Ha et de ses superbes plages immaculées, mais aussi dans le fait qu’elle offre une série d’expériences de voyage uniques qui vont exploser cet été. Cat Bà est sur le point de devenir un paradis de divertissement balnéaire de niveau international, où les visiteurs peuvent explorer de l’aube à minuit sans pour autant épuiser toutes les offres passionnantes.

Auparavant, Cat Bà était principalement associée à l’exploration de la nature, aux activités de plage et au trekking dans le parc national. Cependant, d’ici l’été 2025, l’île promet de surprendre les visiteurs avec des expériences de vie nocturne de classe mondiale pleines de charme.

Festin visuel

Le plus grand spectacle de jet-ski et de feux d’artifice au monde, "Symphonie de l’île verte", fera ses débuts au Vietnam, transformant la mer nocturne en une immense scène de vitesse, de lumières, de musique et de feux d’artifice. Produit par H2O Events et Laser Vision, deux des plus grands organisateurs de spectacles aquatiques au monde, la "Symphonie de l’île verte" n’est pas seulement une vitrine de sports nautiques, mais un festin visuel et auditif spectaculaire.

Vingt coureurs de jet-ski glisseront sur l’eau, créant de superbes traînées lumineuses dans la nuit, tandis que huit athlètes de flyboard s’élèveront dans le ciel avec des acrobaties à couper le souffle. Trois femmes jazzmen danseront élégamment sur l’eau dans des costumes éclairés par LED, apparaissant comme des fées de l’océan. Le feu d’artifice éblouissant illuminera toute la baie, promettant un spectacle sans précédent à Cat Ba. La "Symphonie de l’île verte" sera lancée le 23 mai, pendant 30 minutes de 20h30 à 21h00 pendant les quatre mois d’été.

Au-delà des grandes performances, le marché nocturne VUI-Fest - un modèle de marché vert où tous les stands utilisent des matériaux respectueux de l’environnement - fera ses débuts à Hai Phong, contribuant à une scène de divertissement animée après le coucher du soleil.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, les visiteurs de Cat Ba avaient des options limitées en dehors d’une poignée de restaurants et de cafés. Désormais, ils peuvent flâner parmi les stands de nourriture en bord de mer, savourer des bières artisanales de Sun KraftBeer accompagnées de fruits de mer grillés, s’immerger dans de la musique live acoustique ou tenter leur chance avec des jeux de carnaval.

VUI-Fest n’est pas seulement un lieu de shopping et de restauration, mais aussi un centre d’expérience culturelle, avec des stands d’art au henné, des stations de lecture de cartes de tarot et des expositions d’art d’artistes locaux.

La raison pour laquelle Cat Ba est sur le point de devenir la destination la plus prisée cet été réside non seulement dans ses paysages à couper le souffle, mais aussi dans la diversité des expériences que l’on ne peut trouver qu’ici. De plus, les améliorations apportées aux infrastructures de transport, notamment les téléphériques, les bus électriques reliant la station du téléphérique au centre-ville et les buggys électriques dans la baie, rendent le transport vers et autour de l’île plus pratique et plus écologique que jamais.

Autrefois connue uniquement pour ses plages intactes et ses forêts vierges, Cat Bà est désormais prête à devenir l’un des pôles touristiques les plus dynamiques, où une nature magnifique rencontre des expériences de voyage modernes de classe mondiale.

VNA/CVN