Plusieurs liaisons aériennes de la Russie vers Nha Trang reprennent du service

>> Vietnam Airlines ouvre une liaison directe vers Pékin

>> Emirates va lancer des vols hebdomadaires vers Dà Nang

Les 11 villes russes sont Moscou, Barnaoul, Tomsk, Ekaterinbourg, Krasnoïarsk, Novokouznetsk, Khabarovsk, Novossibirsk, Blagovechtchensk, Vladivostok et Irkoutsk, a déclaré le directeur général d’Anex Vietnam Trading & Tourism Co., Ltd. Nguyên Duc Tân.

Photo : TT/CVN

Anex Vietnam s’associe à Azur Air pour exploiter ces lignes en utilisant des avions Boeing modernes, notamment les modèles 757, 766 et 777. Chaque vol transportera entre 238 et 531 passagers, selon le type d’avion.

La fréquence des vols devrait augmenter considérablement au cours des prochains mois. En mars, 12 vols seront effectués, tandis que le nombre devrait passer à 50-55 vols mensuels d’avril à juin, avant d’atteindre 90-100 vols par mois à partir de juillet.

Le vol inaugural de ce nouveau chapitre partira d’Irkoutsk et atterrira à l’aéroport international de Cam Ranh le 17 mars avec 238 touristes à bord, marquant le retour officiel du marché touristique russe au Vietnam.

Les touristes russes séjourneront dans des hébergements de trois à cinq étoiles pendant cinq jours ou plus.

Selon Nguyên Duc Tân, cette initiative vise à restaurer et à développer le tourisme international, en particulier les voyageurs russes, autrefois une source touristique clé de la province de Khanh Hoa.

Au-delà de Nha Trang, des vols charters vers Phu Quôc seront également lancés, offrant aux touristes russes des options plus attrayantes lors de leur visite au Vietnam.

L’année dernière, la province de Khanh Hoa a accueilli plus de 105.000 touristes russes, soit près de 23% du chiffre de 2019, avant la pandémie de COVID-19.

La province compte accueillir 11,8 millions de touristes cette année, dont 5,2 millions d’étrangers, et gagner 60 billions de dôngs (2,35 milliards de dollars) de recettes touristiques.

VNA/CVN