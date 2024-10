Saigontourist et Vietnam Airlines relient le Vietnam au marché européen

Le programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe a vu la présence de représentants des gouvernements vietnamien et allemand, de l’ambassade vietnamienne en Allemagne, des dirigeants d’un certain nombre de localités participant à la promotion du tourisme vietnamien, de Vietnam Airlines, du groupe Saigontourist, des principales entreprises du tourisme et de l’aviation en Allemagne, les médias des deux pays.

Axé sur des séances de travail, du développement de services et de la signature d’accords de coopération bilatérale, le programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe a marqué une nouvelle étape dans les efforts pour promouvoir l’image du tourisme vietnamien sur le marché européen. Il a ouvert également la voie à des opportunités de coopération approfondie entre les entreprises touristiques et le secteur aéronautique des deux parties.

Diversification des produits

Il s’agissait d’une opportunité pour l’industrie touristique vietnamienne de promouvoir des destinations attrayantes et sûres sur le marché européen, en Allemagne en particulier.

“Nous sommes très heureux de continuer à accompagner Vietnam Airlines pour organiser cet événement à Munich, l’un des principaux centres économiques et culturels d’Europe. Nous sommes convaincus que grâce à cet événement, de plus en plus de touristes européens viendront découvrir la beauté du Vietnam et le choisiront comme leur premier choix de destination touristique”, a confirmé Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist.

Lê Duc Canh, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a également souligné l’importance de la coopération entre les industries du tourisme et de l’aviation dans la promotion du tourisme bidirectionnel entre le Vietnam et l’Europe. “Depuis ses premiers vols lancés en 2004, Vietnam Airlines n’a cessé ces deux dernières décennies d’augmenter la fréquence et de mettre en service les avions les plus modernes pour répondre aux besoins croissants des passagers. Jusqu’à présent, nous exploitons quatre vols directs reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville aux villes allemandes de Francfort et Munich, avec 14 vols/semaine. Tous ces derniers sont exploités par des gros-porteurs avec une qualité de service aux normes internationales. À l’occasion de l’ouverture de nouvelles liaisons Hanoï - Munich et Hô Chi Minh Ville - Munich, le 5 octobre, Vietnam Airlines applique des promotions attractives”, a-t-il précisé.

Un point marquant du programme de promotion du tourisme Vietnam - Europe est la signature par Saigontourist et Vietnam Airlines d’un important accord de coopération avec deux grands groupes touristiques européens, Studiosus Reisen Muenchen GmbH (Allemagne) et Kuoni Global Travel Services (Suisse).

Saigontourist, Vietnam Airlines et ces deux partenaires européens développeront ensemble des produits touristiques au Vietnam et en Europe, favorisant le développement du tourisme bidirectionnel, amenant les touristes européens au Vietnam et les touristes vietnamiens en Europe.

Également lors de cet événement, Saigontourist Travel (une filiale du groupe Saigontourist) et Vietnam Airlines ont signé un important accord de coopération avec Kuoni Global Travel Services. L’objectif est de développer des produits touristiques adaptés aux touristes au Vietnam et en Europe, de promouvoir le développement du tourisme bidirectionnel, d’attirer les touristes européens vers le tourisme vietnamien et d’amener les touristes vietnamiens à voyager en Europe.

Les parties travailleront ensemble pour améliorer les services grâce à des activités conjointes de promotion. Cela ouvrira des opportunités pour une coopération intégrale, axée sur la diversification de produits touristiques pour répondre aux besoins des touristes européens.

Partenariat fiable

Pham Huy Binh a déclaré que la signature de ces accords de coopération constituait non seulement une étape importante dans les relations de coopération entre le Vietnam et les partenaires européens, mais démontrait également la détermination du groupe Saigontourist et de Vietnam Airlines d’amener le tourisme vietnamien au niveau mondial.

Dans le cadre de l’événement se sont également tenues des activités telles que des séminaires, le programme de gala “la Soirée vietnamienne”, des performances d’arts traditionnel et contemporains d’artistes vietnamiens.

Ces dernières décennies, l’Allemagne a constitué un marché touristique international important pour le tourisme vietnamien.

Saigontourist accueille chaque année des centaines de milliers de touristes allemands et germanophones dont plus de 50.000 en 2023 et au cours des neuf premiers mois de 2024. En sens inverse, il a amené des dizaines de milliers de touristes vietnamiens en Allemagne et dans d’autres pays européens.

L’événement de promotion du tourisme Vietnam - Europe à Munich est l’une des activités les plus importantes de Saigontourist et Vietnam Airlines cette année. Il fait suite aux événements internationaux précédemment mis en œuvre par les deux parties, dans le but de renforcer la promotion de l’image du tourisme vietnamien à l’international.

Parmi eux, citons le programme de promotion des investissements touristiques bilatéraux entre le Vietnam et les États-Unis en 2022, le programme de lancement de destinations vietnamiennes au Japon en 2023, le Salon international du voyage WTM de Londres 2023, le Salon international du tourisme ITB Berlin 2024, le programme de lancement de destinations vietnamiennes sur le marché chinois en avril 2024 et le programme de promotion du tourisme vietnamien - Cambodge intitulé “Deux pays - une destination” en juillet 2024.

Truong Giang/CVN