Le Vietnam, le Laos et la Thaïlande renforcent la promotion du tourisme

>> Promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville à Singapour et au Laos

>> Vietnam - Laos : Son La et Houaphan promeuvent leur coopération touristique

>> Thaïlande, Cambodge et Vietnam se tournent vers la connectivité du tourisme maritime

Photo : VNA/CVN

Les délégués des trois pays ont fait des propositions de contenu liées au secteur touristique de leurs provinces pour discuter ensemble de moyens de promouvoir le tourisme entre ces trois provinces.

Les provinces ont convenu de promouvoir et de soutenir les localités et les entreprises pour créer les conditions les plus favorables aux investisseurs de faire des affaires...

Le représentant de Quang Binh a présenté les atouts touristiques de sa province et invité les investisseurs à déployer des projets de villégiature haut de gamme associés aux atouts du tourisme spéléologique et à la diversité des écosystèmes du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, patrimoine naturel mondial, de stations balnéaires haut de gamme, complexes sportifs et de divertissement, etc.

La province de Quang Binh prévoit également d'attirer des projets commerciaux, des services de transport de haute qualité, des services logistiques dans ses zones économiques, ses pôles économiques, et ses parcs industriels, de grande envergure et modernes.

Vu Dai Thang, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Binh, Vu Dai Thang, a affirmé qu'avec la devise "le succès et le développement des entreprises sont aussi le succès de la province", Quang Binh ouvrait toujours ses portes pour accueillir entreprises et investisseurs, s'engageant à les accompagner et à leur créer les conditions les plus favorables pour concrétiser leurs projets en accords avec les objectifs de développement de la province.

Cette conférence a été une opportunité pour les localités et les entreprises des trois pays de se rencontrer, d'échanger des expériences, d'établir des liens pour élaborer des plans communs et transformer les potentiels touristiques et avantages en termes d'infrastructures de transport en projets d'investissement concrets et en produits touristiques attrayants, contribuant ainsi à une coopération de développement bénéfique aux trois provinces, et plus largement aux trois pays.

À l’issue de la conférence, les représentants de ces provinces ont signé un mémorandum de coopération dans le domaine touristique.

VNA/CVN