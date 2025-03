ITB Berlin 2025 : le Vietnam met en avant son tourisme durable

L'événement a vu la présence de l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, de la vice-directrice de l'Autorité nationale du tourisme, Phan Linh Chi, ainsi que de nombreux représentants d'entreprises touristiques vietnamiennes et allemandes.

L'Europe est un marché clé pour le Vietnam, qui a accueilli près de 2 millions de visiteurs européens en 2024. Rien qu'en janvier 2025, le nombre de touristes européens a augmenté de 22% par rapport au mois précédent, atteignant près de 270.000 visiteurs, a indiqué Phan Linh Chi.

Le Vietnam s'impose comme une destination primée pour son patrimoine, sa culture, sa gastronomie et son tourisme durable. Ses sites figurent régulièrement dans les classements de TripAdvisor, CNN ou encore Travel Channel.

Les quatre principales offres touristiques du Vietnam mises en avant à l'ITB Berlin sont le tourisme balnéaire, le tourisme de nature, le tourisme culturel et le tourisme urbain. Le Vietnam y participe avec un pavillon national de 400 m² et plus de 100 entreprises touristiques.

Selon l'ambassadeur Vu Quang Minh, la promotion du tourisme vietnamien favorise les échanges culturels, la compréhension, l'amitié et la paix. Ces dernières années, le Vietnam a fait des progrès significatifs dans le développement des infrastructures touristiques, l'amélioration de l'expérience des visiteurs et la garantie de pratiques durables. Les récentes initiatives de l'industrie touristique vietnamienne visant à promouvoir l'écotourisme et le tourisme communautaire reflètent un engagement en faveur de la durabilité et du tourisme responsable.

L'objectif du Vietnam est d'attirer entre 22 et 23 millions de visiteurs internationaux en 2025.

