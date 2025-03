Le tourisme mise sur les marchés cibles pour stimuler les arrivées internationales

Photo : VNA/CVN

Les initiatives, telles que la mise en place d’un visa électronique et l’élargissement des exemptions de visa, ont largement contribué à cet essor.

Les récompenses internationales continuent de pleuvoir. En 2024, le Vietnam a été élu "Meilleure destination d’Asie", "Meilleure destination nature" et "Meilleure destination patrimoine" lors des prix World Travel Awards.

La Chine et la République de Corée, représentant à elles seules plus de 50% des arrivées internationales (soit huit millions de visiteurs), constituent les principaux marchés du tourisme vietnamien. Les pays européens et américains suivent de près avec environ cinq millions.

Pour 2025, le Vietnam a affiché des ambitions touristiques sans précédent, avec l’objectif d’accueillir de 22 à 23 millions de visiteurs internationaux et de 120 à 130 millions de visiteurs nationaux. Cela permettra au secteur touristique de représenter 6% à 8% du PIB national et de créer 5,5 millions d’emplois.

Le tourisme vietnamien a l’ambition de devenir un secteur économique clé d’ici 2030, avec l’objectif d’attirer environ 35 millions de touristes internationaux et 160 millions de touristes nationaux chaque année.

Ces chiffres reflètent la volonté du Vietnam de devenir une puissance touristique en Asie, a affirmé Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam. Selon lui, 2025 marque un tournant décisif pour le tourisme vietnamien, une année de transformation profonde où les défis sont relevés et de nouvelles perspectives ouvertes pour propulser le secteur vers de nouveaux sommets.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, l’industrie du tourisme concentrera ses ressources sur les marchés stratégiques et à fort potentiel de croissance, tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique du Nord, l’Inde et le Moyen-Orient.

Elle misera sur l’exploitation et le développement de segments de marché spécifiques, encore peu exploités, mais présentant un fort potentiel de croissance, comme le tourisme d’affaires (MICE), le tourisme golfique, et d’autres segments haut de gamme, afin d’attirer une clientèle plus exigeante et à fort potentiel de dépenses. L’investissement dans les technologies numériques sera renforcé pour optimiser la gestion des entreprises touristiques, améliorer l’expérience client et développer de nouveaux produits touristiques innovants, a indiqué Hà Van Siêu.

Photo : VNA/CVN

La formation et le développement des compétences des professionnels du tourisme seront aussi au cœur des préoccupations, afin de garantir un service de qualité et de répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Marchés cibles les plus porteurs

Face aux évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale et à la concurrence de plus en plus croissante sur le marché touristique international, le Vietnam doit diversifier les sources de visiteurs et exploiter au maximum les marchés voisins et les marchés traditionnels, dont la Chine avec 1,4 milliard d’habitants.

De nombreuses agences de voyages du Vietnam considèrent actuellement la Chine comme leur principal marché, à la fois comme source importante de visiteurs internationaux et comme destination pour répondre aux besoins des touristes vietnamiens en matière de voyages à l’étranger.

Selon le plan prévu, le 11 mars prochain, la compagnie aérienne chinoise Colorful Guizhou Airlines reprendra la ligne aérienne directe reliant Hanoï (Vietnam) à Guizhou (Chine) pour promouvoir les échanges touristiques entre les deux pays. Cette ligne aérienne devrait fonctionner avec une fréquence de 2 vols hebdomadaires (tous les mardis et samedis) du 11 mars au 31 mai et de septembre à octobre, et de 3 vols hebdomadaires (tous les mardis, jeudis et samedis) pour les mois de juin, juillet et août.

Grâce à ce nouveau vol, les touristes n’ont besoin que de 1 heure et 20 minutes pour se rendre de Hanoï à la ville de Guiyang (province chinoise du Guizhou), au lieu de 12 heures par voie routière, a fait savoir Liu Jianglin, directeur général de l’agence de voyages du Guizhou (Chine).

Selon Liu Jianglin, la ligne aérienne Hanoï - Guiyang a été ouverte pour la première fois en août 2024, contribuant considérablement à augmenter le nombre de touristes vietnamiens en Chine et vice-versa après la pandémie de COVID-19.

"Le gouvernement et les localités de Chine attachent une grande importance aux marchés étrangers, dont le Vietnam. Nous avons mis en place de nombreuses politiques pour attirer davantage de visiteurs étrangers, telles que l’amélioration de la qualité des services touristiques, la réduction des prix des billets d’entrée dans les sites touristiques célèbres, ou encore le soutien direct aux prix en faveur des visiteurs", a déclaré Liu Jianglin.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, la Chine a assoupli ses politiques de gestion de l’immigration pour attirer davantage de touristes et entrepreneurs étrangers. Elle a également lancé de nombreuses solutions énergiques pour donner un nouvel élan au marché touristique domestique et s’orienter vers le développement du tourisme haut de gamme et de haute qualité.

Quant au Guizhou, c’est une destination qui abrite de nombreuses zones touristiques classées au niveau 5A. Avec ses 92,5 % de superficie couverte par des montagnes, cette province a identifié le tourisme comme un secteur économique clé. "Nous accordons une attention particulière au marché vietnamien, car il s’agit d’un marché prometteur qui présente de nombreuses similitudes avec notre province", a souligné Liu Jianglin.

Récemment à Hanoï, le directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trùng Khanh, a eu une séance de travail avec le secrétaire du Comité du Parti communiste chinois de la ville de Chongzuo (province du Guangxi), Lan Xiao, sur les orientations de coopération bilatérale dans le tourisme.

Il a également assisté au programme d’échange et de promotion culturelle et touristique de la ville de Chongzuo. Ce programme avait pour but de présenter les ressources touristiques riches et diversifiées de la ville de Chongzuo, ainsi que les circuits touristiques transfrontaliers entre le Vietnam et la Chine. Il visait à renforcer la coopération vietnamo-chinoise dans le tourisme, la culture et les échanges populaires.

The Outbox Company, une société pionnière dans les études de marché et l’analyse de données du secteur touristique en Asie, vient de publier le classement des destinations internationales les plus prisées par les touristes vietnamiens en 2024. Selon ce classement, le Japon s’affirme comme la destination la plus préférée des Vietnamiens, avec 36,1% des votes. Sa combinaison d’attraits culturels, de services haut de gamme et de prix compétitifs en fait un choix incontournable.

La Chine, quant à elle, émerge comme une étoile montante, se hissant pour la première fois dans le Top 3 des destinations internationales privilégiées des touristes vietnamiens. Grâce à ses efforts de promotion soutenus et ses paysages variés, la Chine a surpassé des destinations traditionnelles, comme la Thaïlande ou Singapour, et se classant seulement derrière le Japon et la République de Corée.

NDEL/VNA/CVN