Lào Cai : les autorités retrouvent un randonneur néerlandais perdu sur le Fansipan

Vers 11h00 du 4 mars, les autorités du chef-lieu de Sa Pa, province de Lào Cai (Nord), ont retrouvé un touriste néerlandais qui s'était perdu alors qu'il escaladait et explorait le sommet de Fansipan.

Photo : BLC/CVN

Auparavant, vers 03h00 du 4 mars, la Police de la commune de Hoàng Liên avait été informée de la disparition de M. Christiaan par sa femme, Nathalie Margaretha Carola, alors qu'il escaladait la montagne de Fansipan. Ce touriste néerlandais (né en 1965) avait commencé sa randonnée à 09h00 le 3 mars. À 16h11 le même jour, il a envoyé son dernier message texte à sa femme, lui indiquant que son téléphone était à court de batterie et qu'il devrait peut-être passer la nuit dans la forêt. Après cela, Nathalie Margaretha Carola n’a plus pu contacter son mari et a signalé l’incident aux autorités.

Dès réception de l’alerte, le comité de pilotage pour la prévention, le contrôle et la recherche et le sauvetage des catastrophes naturelles de la commune de Hoàng Liên a mobilisé ses forces pour effectuer les recherches.

Après plusieurs heures, les autorités ont retrouvé M. Christiaan dans le village de Sin Chai, commune de Hoàng Liên, en bonne santé. Il a été ramené sain et sauf.

