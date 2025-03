Voyager au Vietnam pour aimer beaucoup, passionnément, à la folie

L'initiative vise à mettre en lumière le Vietnam à l’échelle mondiale tout en attirant les voyageurs avec des avantages irrésistibles, en particulier ceux de Pologne, de République tchèque et de Suisse. Il s’agit également de concrétiser la résolution du gouvernement sur l’octroi d’exemptions de visa aux citoyens de ces pays du 1er mars au 31 décembre 2025, ainsi qu’une autre résolution visant à accélérer la croissance du tourisme.

Un nouvel effet de levier

En 2024, le Vietnam a accueilli environ 17,5 millions de touristes étrangers et a accueilli 110 millions de voyageurs nationaux, engrangeant 840.000 milliards de dôngs (33,6 milliards de dollars) de revenus. Son secteur touristique a également été salué à l’échelle internationale, le Vietnam étant nommé première destination du patrimoine mondial pour la 5e fois, meilleure destination de golf d’Asie pour la 8e fois et première destination d’Asie pour la 6e fois. Le village maraîcher de Trà Quê, dans la province centrale de Quang Nam, a même obtenu une place parmi les meilleurs villages touristiques de l’ONU en 2024.

"Nos communautés chaleureuses rendent le Vietnam sûr, convivial et inoubliable", a déclaré le Dr Nguyên Trùng Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT).

Le programme offre jusqu’à 50% de réduction sur l’hébergement, le transport, la restauration et les divertissements dans tout le pays. Les sites emblématiques et les sites pittoresques réduisent les tarifs, faisant du Vietnam un joyau à petit prix. Les compagnies aériennes se lancent dans l’aventure, ajoutant des lignes directes et des vols supplémentaires pour relier le Vietnam au monde.

Au-delà des activités promotionnelles traditionnelles, la technologie numérique est utilisée pour stimuler le marketing touristique. Le Dr Nguyên Trùng Khanh a révélé que la VNAT lancera une plate-forme de promotion touristique dédiée, permettant aux entreprises d’accéder facilement à des informations actualisées et à des programmes promotionnels. Les médias sociaux et les plateformes numériques seront pleinement exploités pour mettre en valeur l’attrait du Vietnam au monde.

De belles perspectives pour 2025

Le secteur touristique vietnamien est sur le point de connaître un retour remarquable, avec pour objectif d’attirer 22 à 23 millions de visiteurs étrangers et de servir 120 à 130 millions de voyageurs nationaux en 2025. Pour y parvenir, l’accent sera mis sur trois tendances clés : le tourisme vert, le tourisme nocturne et le tourisme patrimonial.

Les localités ouvrent la voie en matière d’écotourisme avec des modèles axés sur la conservation. Six Senses Côn Dao, avec son programme de conception durable et de restauration des écosystèmes marins, et la réserve naturelle de Son Trà à Dà Nang, qui propose des cours éducatifs sur la conservation de la nature, en sont de parfaits exemples. Les éco-tours à Cat Ba ont également reçu des commentaires positifs de la part des visiteurs européens et américains.

Le tourisme nocturne est en plein essor, contribuant à environ 20% du total des recettes touristiques de Hanoï en 2024. Parmi les expériences exceptionnelles, citons la visite "Décrypter la citadelle impériale de Thang Long" et la visite nocturne de la prison de Hoa Lo.

Les sites historiques comme la vieille ville de Hôi An dans la province centrale de Quang Nam et Tràng An dans la province septentrionale de Ninh Binh continuent d’attirer les foules avec leur charme intemporel.

L’objectif d’accueillir 23 millions d’étrangers cette année nécessite un taux de croissance de 25% à 30%. Nguyên Ngoc Son, expert en médias, a souligné que pour être compétitif, le Vietnam doit investir massivement dans la promotion numérique. Selon un rapport de Google et Temasek, les touristes internationaux recherchent désormais principalement des informations et réservent des services via des applications mobiles et des sites web.

Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut asiatique de développement du tourisme, a souligné la nécessité pour le Vietnam de simplifier les procédures de visa, d’élargir la disponibilité des visas électroniques et de promouvoir les politiques d’exemption de visa et les destinations attrayantes. Les investissements dans les infrastructures de transport, l’hébergement et les services sont également essentiels pour améliorer l’expérience touristique, a-t-il déclaré.

En outre, le Vietnam devrait introduire des mesures incitatives pour les visiteurs des pays exemptés de visa et se concentrer sur des modèles de tourisme durable comme l’écotourisme et le tourisme communautaire, a-t-il recommandé.

