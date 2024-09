Le Vietnam veut attirer plus de tournages étrangers et valoriser son tourisme

Lors de l’événement "Le Vietnam, nouvelle destination du cinéma mondial" qui s’est tenu le 25 septembre à Los Angeles, en Californie, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a fait la promotion du tourisme et de l’industrie cinématographique du Vietnam.

L’événement a attiré plus de 500 invités, dont des producteurs, des réalisateurs, des régisseurs, des acteurs et des partenaires d’Hollywood et du Vietnam.

Présentant l’événement, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné l’importance de présenter les paysages uniques du Vietnam et son potentiel cinématographique.

Il a souligné que le Vietnam offre divers lieux capables de donner vie à n’importe quelle histoire. "Le Vietnam offre non seulement des paysages époustouflants, mais aussi un vivier croissant de talents créatifs dans l’industrie cinématographique", a-t-il déclaré.

Le vice-ministre a ajouté que les prix abordables et les infrastructures de soutien du Vietnam en faisaient une destination attrayante pour les productions rentables, mais de haute qualité.

Le gouvernement vietnamien s’efforce de simplifier les permis de tournage, d’offrir des incitations fiscales et de fournir le soutien nécessaire pour assurer une expérience fluide et réussie aux cinéastes internationaux.

Le réalisateur Phillip Noyce, qui a tourné The Quiet American (L’Américain tranquille) au Vietnam il y a plus de 20 ans, a salué l’hospitalité et le soutien du pays. "Nous n’avons rencontré aucun obstacle et avons reçu un soutien solide des autorités locales et de la communauté. De l’approbation rapide des permis au soutien logistique comme la sécurité, ce fut une expérience que je n’oublierai jamais", a-t-il rappelé.

Il a également souligné la croissance rapide de l’économie vietnamienne, qui ouvre la voie à la prospérité du tourisme et de l’industrie cinématographique. Cependant, il a exhorté le pays à mettre en place des politiques pour soutenir les équipes de tournage et développer davantage son avantage concurrentiel dans les secteurs régionaux du cinéma et du tourisme.

Nicholas Simon, directeur exécutif d’Indochina Productions, a fait écho à ces sentiments, soulignant que le potentiel du Vietnam en tant que lieu de tournage était immense. Des villes comme Ha Long, Hôi An et Hanoi offraient des décors époustouflants, avec de nombreux lieux qui n’avaient pas encore été montrés à l’écran.

Cependant, le responsable a souligné que la loi vietnamienne sur le cinéma devait établir des mesures incitatives claires pour faire du pays une destination plus attrayante pour les cinéastes en réduisant les coûts, en assouplissant les réglementations gouvernementales et en simplifiant les permis.

Joel Rice, producteur de The Tourist’s Love Journey, a souligné que de nombreux cinéastes manquaient d’informations suffisantes sur le Vietnam en tant que destination de tournage.

"Le Vietnam devrait envisager de réduire les impôts pour les cinéastes étrangers et de créer davantage de programmes de promotion comme celui-ci pour attirer l’attention internationale", a-t-il suggéré.

De nombreux réalisateurs américains d’origine vietnamienne se sont dits très fiers d’assister à ce programme. Avec plus de 500 participants, cela témoigne du succès du programme de promotion du tourisme et du cinéma vietnamien aux États-Unis.

Le nombre d’inscrits pour participer au programme s’élève à plusieurs milliers, démontrant le prestige et l’influence des partenaires hollywoodiens et le fort attrait du Vietnam pour les cinéastes étrangers.

Plus de dix stands de localités et d’entreprises ont également présenté l’image et la marque de destinations vietnamiennes sûres, conviviales, de qualité et durables. Lors du programme, de nombreux mémorandums d’accord sur la coopération dans le domaine du tourisme et du cinéma entre les agences concernées, les localités, les entreprises vietnamiennes et les partenaires américains ont été signés.

Dans le cadre du programme, un espace de près de 100 photographies de Trân Tuân Viêt a présenté le paysage, l’histoire, la culture, les produits et services touristiques, ainsi que les potentiels lieux de tournage au Vietnam.

