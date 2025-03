Le tourisme de Binh Thuân se faire une place au soleil

Dotée d’un littoral exceptionnel et d’atouts naturels remarquables, la province de Binh Thuân ambitionne de s’imposer comme une destination touristique de premier plan à l’échelle mondiale et un nouveau pôle de croissance dynamique. En misant sur l’amélioration de la qualité des services et l’innovation des offres touristiques, la région connaît un essor sans précédent.

Photo : VNA/CVN

Après le ralentissement provoqué par la pandémie de COVID-19, le tourisme de Binh Thuân a enregistré un rebond spectaculaire. Grâce aux événements organisés dans le cadre de l’Année touristique nationale 2023 et à la mise en service de deux autoroutes stratégiques (Phan Thiêt - Dâu Giây et Vinh Hao - Phan Thiêt), la province a vu son affluence touristique presque doubler, passant de 5,7 millions de visiteurs en 2022 à 9,68 millions en 2023.

Avec ses plages immaculées, son climat ensoleillé toute l’année et une offre diversifiée de complexes hôteliers et de resorts, Binh Thuân attire non seulement les touristes, mais aussi les investisseurs nationaux et étrangers. À ce jour, 380 projets touristiques ont été enregistrés dans la province, dont 193 sont déjà en activité. Le développement des infrastructures joue un rôle clé dans l’essor touristique de Binh Thuân. Le futur aéroport international de Long Thành, situé à proximité, et les nouvelles autoroutes facilitent l’accès à la région et renforcent son attractivité, comme l’a souligné Vo Hong Thang, expert chez DKRA Vietnam.

"C’est l’un des grands atouts qui permettent à Binh Thuân d’attirer des touristes et des investisseurs intéressés par divers secteurs, du tourisme à l’immobilier et à l’industrie. De plus, la publication du plan d’aménagement provincial aidera les investisseurs à avoir des orientations plus claires, leur permettant d’identifier précisément la valeur et les besoins locaux pour prendre leurs décisions", explique-t-il.

Selon le Dr Trân Du Lich, Binh Thuân a le potentiel pour devenir un centre touristique international et un acteur clé de la croissance économique du Sud du Vietnam. Il recommande à la province de renforcer ses stratégies de promotion et d’oser affirmer son ambition à l’échelle internationale:

"Binh Thuân a un grand potentiel de développement touristique, notamment à proximité de Hô Chi Minh-Ville. La province doit faire une percée dans la croissance touristique pour augmenter son produit intérieur brut régional. Elle devrait oser adopter un slogan: ‘Binh Thuân est une destination asiatique avec une vision mondiale", affirme-t-il.

Pour concrétiser cette ambition, Binh Thuân a fait appel au cabinet McKinsey pour élaborer un plan de développement touristique. Parmi les projets phares figure NovaWorld Phan Thiêt, qui aspire à faire de la ville une référence en tourisme MICE (réunions, congrès, événements) et en bien-être d’ici 2045. De nouvelles infrastructures, telles que le parc d’attractions NovaWorld et le parc aquatique Wonderland, contribuent à diversifier l’offre touristique. En parallèle, la province encourage l’écotourisme et le tourisme communautaire, notamment en intégrant les zones de production agricole dans son développement.

Lors de la récente présentation du plan d’aménagement provincial 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a affirmé que le tourisme serait un moteur économique pour Binh Thuân. La stratégie de développement repose sur trois piliers clés: le tourisme balnéaire, couplé aux sports nautiques et aux séjours bien-être.

"Binh Thuân a tous les atouts pour devenir une destination où se conjuguent harmonieusement plusieurs secteurs complémentaires, comme le tourisme balnéaire, les séjours de villégiature, les soins médicaux et les activités sportives. La province dispose également d’un patrimoine culturel riche, qui peut servir de levier pour développer un écotourisme alliant la préservation des espaces marins et forestiers à la mise en valeur des traditions uniques des différentes ethnies locales", explique-t-il.

Grâce à un climat favorable, des infrastructures modernisées et une stratégie ambitieuse, Binh Thuân s’affirme comme un véritable "paradis touristique" avec l’objectif de devenir un hub économique et touristique incontournable du Centre du Vietnam.

VOV/VNA/CVN