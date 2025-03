Hà Giang, terre de sensations, gagne en popularité touristique

Photo : Duc Tho/VNA/CVN

Agoda révèle que la province s’est classée quatrième en termes de recherches mondiales en 2024 pour les destinations de petites villes de moins de 100.000 habitants, derrière les hauts lieux touristiques tels que Sa Pa, l’île de Cat Bà et l’île de Côn Dao.

La plateforme de voyage indique que peu d’endroits ont accédé à la notoriété sur la scène touristique locale aussi rapidement que la boucle de Hà Giang, un voyage en moto exaltant de cinq à six jours à travers les magnifiques paysages du Nord du Vietnam.

"Les motards se lancent dans une aventure pittoresque, s’arrêtant dans diverses villes offrant des vues à couper le souffle et une richesse culturelle. Cet itinéraire est devenu un favori parmi les voyageurs internationaux grâce à ses routes pittoresques et aux expériences vietnamiennes authentiques qu’il offre", note Agoda.

Alors que les motards se bousculent pour découvrir les meilleurs endroits où séjourner sur cet itinéraire à couper le souffle, Agoda révèle les escales les plus populaires pour les motards qui souhaitent y accrocher leur casque et se reposer la tête.

Photo : VNP/CVN

Les trois principales étapes de la boucle sont Hà Giang, Dông Van et Quan Ba, Quan Ba en particulier ayant connu une augmentation de l’intérêt de 72% selon les données de recherche d’hébergement d’Agoda en janvier par rapport au même mois de l’année dernière.

Non seulement les destinations le long de la boucle suscitent un intérêt accru, mais les données d’Agoda indiquent également un changement dans la composition des voyageurs internationaux susceptibles de fréquenter l’endroit.

Hà Giang abrite de nombreux sites célèbres qui ont inspiré tant de poètes et de chanteurs, tels le plateau calcaire de Dông Van qui membre du Réseau global des parcs géologiques, la chaîne de montagne Tây Côn Linh, la porte du ciel de Quan Ba, la montagne Ma Pi Leng, ou encore les rizières en terrasses dans le district de Hoàng Su Phi et le marché de l’amour de Khâu Vai.

Cette année, le sentier suscite le plus d’intérêt de la part des touristes des États-Unis, de la République de Corée et de Taïwan (Chine), l’intérêt sud-coréen augmentant le plus de près de 25% d’une année sur l’autre.

En 2024, les touristes d’Asie du Sud-Est ont ouvert la voie, la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie étant les principaux marchés sources, conclut Agoda.

VNA/CVN