Ninh Binh veut conquérir le marché touristique japonais

La province de Ninh Binh (Nord), qui abrite l'ancienne capitale Hoa Lu (968-1009), a présenté ses magnifiques paysages naturels et ses habitants au marché japonais lors d'une récente conférence de promotion du tourisme intitulée "La splendeur de l'ancienne capitale" à Tokyo.

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé conjointement par le Comité populaire provincial et l'ambassade du Vietnam au Japon, a attiré la participation de représentants de l'industrie du tourisme, de responsables gouvernementaux et de Japonais amoureux du Vietnam.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Trân Song Tùng, a souligné l'importance de l'événement, qui visait à sensibiliser les touristes et les agences de voyage japonais au potentiel touristique de la localité.

Il a déclaré que la conférence sert non seulement de plate-forme pour présenter de manière exhaustive les valeurs naturelles, culturelles et patrimoniales de la province, mais aussi de pont pour renforcer la collaboration entre les organisations touristiques et les entreprises des deux pays.

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné que Ninh Binh est l'une des localités pionnières du Vietnam dans l'organisation d'événements de promotion du tourisme au Japon, reflétant l'esprit d'innovation de la province et sa forte détermination dans le développement du tourisme, en mettant l'accent sur la promotion culturelle ciblée afin de renforcer sa position dans la stratégie nationale du tourisme.

Il a décrit la conférence comme une étape importante pour connecter Ninh Binh aux marchés internationaux, en particulier au Japon - un marché potentiel et crucial pour le secteur touristique vietnamien.

L'ambassade s'engage à accompagner la province et de nombreuses autres localités dans la promotion du tourisme ainsi qu'à les soutenir pour élargir la coopération internationale, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le maire de la ville de Saiki, Tanaka Toshiaki, qui avait déjà visité Tràng An, a partagé ses impressions positives sur la destination. Il y a un nombre croissant de touristes de la ville de Saiki, préfecture d'Oita, qui visitent Ninh Binh, a-t-il déclaré, exprimant son espoir de relations plus approfondies entre les deux pays dans les aspects naturels et historiques.

En ce qui concerne l'avenir, le directeur du département provincial du tourisme, Bùi Manh Hà, a déclaré que la province a identifié le Japon comme un marché prioritaire dans sa stratégie touristique internationale. La visite de la délégation a déjà donné lieu à de nombreux partenariats avec des partenaires japonais, avec pour objectif d'améliorer la qualité et le professionnalisme des services grâce à des efforts de collaboration dans les domaines des voyages, de l'hébergement et de l'hospitalité.

Dans le cadre de la conférence, plusieurs accords de coopération ont été signés entre les agences de tourisme des deux pays, jetant les bases d'une collaboration plus intensive à l'avenir.

VNA/CVN