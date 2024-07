La Loi sur la capitale (amendée) crée une dynamique de développement à Hanoï

>> L'AN propose d'autoriser le Conseil populaire de Hanoï à publier des politiques d'attraction des talents

>> Vuong Dinh Huê préside une réunion sur l’élaboration d’un plan directeur de Hanoï

>> L’Assemblée nationale adopte la Loi sur la capitale (amendée)

>> Hanoï compte 64 sites de stationnement sans numéraire

>> Hanoï tirera des feux d'artifice pour célébrer le 70e anniversaire de sa libération

Photo : VNA/CVN

La loi sur la capitale (amendée), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, comprend sept chapitres et 54 articles, énonçant clairement la position et le rôle de la capitale ; les politiques et les responsabilités en matière de construction, de développement, de gestion et de protection.

Selon le président de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée nationale (AN), Hoàng Thanh Tùng, cette loi vise à créer une dynamique permettant à Hanoï d’accélérer son développement et de contribuer à promouvoir la connectivité et le développement de la région de la capitale. Ce responsable a souligné que la Loi sur la capitale ne réglementait que les mécanismes et politiques spécialement conçus pour Hanoï, donc au-delà de cette loi, la capitale est toujours soumise à d’autres lois et documents juridiques au sein du système juridique.

La capitale est le centre politico-administratif national, où se trouvent les sièges des agences centrales du Parti, des organisations étatiques et sociopolitiques, des agences de représentation diplomatique et des organisations internationales. C'est une ville gérée de manière centrale, une zone urbaine spéciale et un centre majeur de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la formation, de la science et de la technologie, ainsi que de l'intégration internationale du pays.

Conformément à la Résolution N°15 du 5 mai 2022 du Politburo sur l'orientation et les tâches du développement de la capitale de Hanoï jusqu’en 2030 et à vision 2045, Hanoï devrait devenir une ville culturelle, moderne, et le centre et moteur du développement du delta du fleuve Rouge, de la Région économique clé du Nord ainsi que de l'ensemble du pays. De plus, la capitale va connaître une intégration internationale profonde et se développer à égalité avec les capitales des pays développés de la région.

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, en 2045, la capitale Hanoï sera une ville connectée au monde, ayant un niveau et une qualité de vie élevés, et au même niveau de développement des capitales de pays développés à l’échelle régionale et mondiale, avec un PIRB par personne atteignant plus de 36.000 USD.

Trân Hoàng Ngân, député de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la loi nouvellement approuvée hérite de la "quintessence" de la version précédente, tout en mettant à jour et en complétant de nouvelles questions concernant la décentralisation de l'autorité des dirigeants et de l'administration.

Selon ce député, la loi révisée créera des conditions favorables pour que Hanoï, avec une histoire millénaire, préserve son identité culturelle et dispose en même temps de plus d'espace pour le développement. La ville pourra s'étendre dans les quatre directions, réduisant ainsi la congestion dans la ville tout en conservant sa beauté unique qui attire les voyageurs internationaux.

La loi autorise également les investissements dans le développement ferroviaire urbain à Hanoï, incluant le développement urbain basé sur le modèle de transit-oriented development (TOD) pour remettre en état et reconstruire des zones urbaines en mettant l’accent sur l’exploitation des infrastructures de transport public.

Le député Bùi Hoài Son de Hanoï a estimé que les cadres juridiques actuels ne sont plus adaptés à la tendance de développement du pays, ce qui nécessite une révision de la Loi sur la capitale afin de créer un couloir juridique plus approprié et plus propice non seulement pour Hanoï mais aussi pour le pays.

M. Son a particulièrement souligné les réglementations sur le développement culturel dans cette loi amendée, notant qu'outre l'article 25 consacré aux questions culturelles, il existe également des réglementations sur les parcs industriels culturels et les espaces innovants dans d'autres articles. "J'apprécie les dispositions concernant le développement de l'industrie culturelle à Hanoï", a-t-il déclaré.

Truong Xuân Cu, député de Hanoï, a affirmé que l'une des questions clés de la Loi sur la capitale était la légalisation des mécanismes et des politiques visant à faire de la ville le centre politique, économique et culturel du pays.

La loi légalise également la décentralisation et la délégation du pouvoir aux autorités administratives à tous les niveaux de Hanoï, de la municipalité jusqu'au district et à l'arrondissement, permettant ainsi aux comités et administrations locales du Parti d'exploiter pleinement les potentiels et avantages locaux.

Selon M. Cu, Hanoï est l'une des localités qui attire avec succès les talents et les scientifiques. Notant que la ville dispose de conditions favorables pour les attirer davantage, il a exhorté Hanoï à continuer d'adopter des politiques prioritaires. "Les intellectuels jouent un rôle important, voire décisif, dans le développement de la capitale", a-t-il déclaré.

Ce député a également souligné que Hanoï devrait proposer ses mécanismes et ses politiques privilégiées pour attirer les investissements, surtout les étrangers.

Selon le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh, la Loi sur la capitale (modifiée) est une loi distincte régissant la capitale Hanoï, qui est à la fois la capitale administrative et une zone urbaine spéciale du pays. Cette loi a des mécanismes distincts et des priorités spéciales. De plus, ce sont aussi des règlements qui attribuent une grande responsabilité à l’autorité locale dans la construction, le développement, la gestion et la protection de la capitale. D’après lui, les mécanismes et les politiques uniques, spécifiques et exceptionnels sont adaptés à la position et au rôle particulièrement importants de la capitale.

Photos : VNA/CVN

Thai Vân/CVN