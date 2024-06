Augmentation du diabète de type 1 chez les enfants

Récemment, le Département de gestion de la consultation et du traitement des maladies du ministère de la Santé a organisé une séance de formation en ligne sur le diagnostic et le traitement du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents.

>> Les maladies non transmissibles sont responsables de 74% des décès

>> Danemark et Vietnam continuent d'améliorer le diagnostic et le traitement du diabète

Complications nombreuses

Au Vietnam, selon les statistiques des hôpitaux pédiatriques, environ 2.000 enfants ont été diagnostiqués au cours des sept dernières années et ce chiffre continue d'augmenter.

Selon le Docteur Nguyên Trong Khoa, représentant du ministère de la Santé, le diabète constitue une menace pour la santé publique de plusieurs pays, dont le Vietnam.

Cette maladie engendre des complications telles que les maladies cardiovasculaires, la cécité, l'insuffisance rénale et dans les cas les plus graves, l'amputation des membres inférieurs. Elle pèse également sur les coûts médicaux et diminue la qualité de vie des citoyens.

Selon la Fédération mondiale du diabète (IDF), en 2021, environ 537 millions d’adultes dans le monde vivaient avec le diabète. Ce chiffre devrait atteindre 783 millions de personnes en 2045.

Nguyên Trong Khoa fait savoir qu'"environ la moitié des patients diabétiques ne sont pas diagnostiqués. Beaucoup ignorent leur état jusqu'à ce qu'ils soient touchés par des complications. Pourtant, les experts estiment que 70% des cas de diabète de type 2 peuvent être prévenus ou leur aggravation retardée grâce à un régime alimentaire et à une activité physique modérée".

En ce qui concerne le diabète de type 1, le Vietnam ne dispose pas encore d'une base épidémiologique complète chez les enfants, mais les chiffres des hôpitaux indiquent une croissance de celui-ci ces sept dernières années, ce qui rend le diagnostic et le traitement plus difficiles.

Le diabète de type 1, appelé diabète insulino-dépendant, se caractérise par l'absence de production d'insuline dans le corps. Il peut apparaître à n'importe quel âge et entraîner des conséquences notables si la maladie est détectée tardivement.

"Les causes du diabète de type 1 incluent des facteurs tels que la sensibilité génétique, des éléments environnementaux et le système immunitaire. Les patients doivent être hospitalisés pour un traitement par l'insuline avant de suivre une prescription stricte à domicile. Pour cette maladie, la surveillance étroite et la prévention des complications sont les mesures les plus importantes", souligne le directeur de l'Hôpital central de pédiatrie, Pr. associé - Dr Trân Minh Diên.

L'Hôpital central de pédiatrie accueille annuellement environ 200 à 300 patients en consultations.

Avec le nombre élevé de cas de diabète, les médecins de l'hôpital espèrent que le système de gestion du diabète sera élargi à l'échelle locale et provinciale afin de désengorger les centres médicaux municipaux dépourvus de personnel et d'équipement en raison de la concentration massive des cas.

Détection précoce

En 2023, avec l’aide de l’ambassade du Danemark et de ses partenaires, environ 520 enfants diabétiques de type 1 traités dans 15 hôpitaux ont reçu des glucomètres pour surveiller leur glycémie, et 1.063 agents médicaux ont assisté à des ateliers de formation sur la maladie.

Le ministère de la Santé a lancé un guide spécifiquement dédié à cette maladie. Ce guide est basé sur des documents internationaux et nationaux et porte sur le diagnostic et le traitement du diabète de type 1. "Grâce à la formation, au diagnostic précoce et au traitement on peut contrôler plus efficacement le diabète, et assurer ainsi la santé des enfants", insiste M. Khoa.

Texte : Thu Hà Ngô - VNA/CVN

Infographie : Thu Hà Ngô - Cva/CVN