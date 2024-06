Dà Nang, une ville agréable à vivre

Photos : VNA/CVN

Selon le célèbre site de voyage Taller, Dà Nang est une destination qui répond aux attentes de tous les visiteurs. Il existe peu de localités favorisées par la nature comme l’est Dà Nang, avec ses paysages rassemblant forêts, mer, rivières et montagnes. La plage de My Khê est considérée comme l’une des plus belles plages du monde par de nombreux sites touristiques et magazines étrangers, sans parler de la montagne Ngu Hành Son, du pic de Bà Nà, de la péninsule de Son Trà et de la rivière Hàn avec ses ponts romantiques.

Une destination prisée

Non seulement elle est au centre de la "Route patrimoniale du Centre" qui relie l'ancienne capitale de Huê, le sanctuaire de My Son et l'ancienne ville de Hôi An, mais Dà Nang est aussi le cœur des "tendances" touristiques dans la zone de Bà Nà par exemple, ou encore avec son pont d’Or et des spectacles passionnants qui rythment la saison estivale…

Depuis le 15 juin, deux spectacles exceptionnels mêlant Jetski et Flyboard font leurs grands débuts au Complexe de divertissement Downtown, dans le centre-ville de Dà Nang. C’est la première fois dans cette localité du Centre du Vietnam qu’auront lieu ces performances extraordinaires réalisées par des artistes internationaux de premier rang.

Photo : VNA/CVN

Organisé pour la première fois en 2008, le Festival international de feux d’artifice de Dà Nang attire lui aussi bon nombre de touristes. Cet événement annuel est un jalon important dans le positionnement de cette belle ville côtière sur la carte touristique mondiale.

Autre atout de Dà Nang, ses terrains de golf de premier rang comme Bà Nà Hills Golf Club, qui affirme progressivement la ville comme destination pour les meilleurs golfeurs du monde.

En ce qui concerne l’hôtellerie, les plus grands noms tels qu’IHG, Accor, Marriott, Hilton, Park Hyatt ou encore Shilla sont présents à Dà Nang.

Côté gastronomie, le dernier-né vietnamien des restaurants Bib Gourmand de cette ville littorale du Centre sera dévoilé le 27 juin, occasionnant des promotions gastronomiques à Dà Nang.

Photo : VNA/CVN

2e meilleure ville d'Asie en 2024

Dà Nang figure parmi les 11 meilleures destinations asiatiques de l'année 2024 le Condé Nast Traveler. Elle est la seule représentante du Vietnam dans cette liste prestigieuse du magazine américain de voyage. Elle occupe par ailleurs cette année la deuxième place dans le classement des 11 meilleurs endroits à visiter en Asie en 2024.

L'une des orientations clairement définies par la Planification de la ville de Dà Nang pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, est de devenir la "ville côtière la plus agréable à vivre en Asie".

L'expert en économie Vo Tri Thành, directeur de l'Institut de recherche sur la stratégie de marque et la compétitivité a commenté : "Les habitants de Dà Nang sont très amicaux, ouverts, honnêtes, se soutiennent mutuellement. Sans ce paramètre, elle ne serait plus une ville si agréable à vivre".

Photo : VNA/CVN

L’indice de qualité de l’air à Dà Nang atteint toujours des niveaux idéaux. En 2021, la ville a publié le projet "Construire Dà Nang - Ville environnementale" pour la période 2021-2030 avec un budget total de 15.546 milliards de dôngs. La localité se classe également classée celle ayant la meilleure mise en œuvre de l'indice de performance en matière de protection de l'environnement du Vietnam.

C’est pourquoi le taux de migration y est parmi les plus élevés du pays avec plus de 68% en 2021. La communauté étrangère qui vient s’y installer pour y travailler de manière durable s'élève à des dizaines de milliers de personnes.

Eldorado des investisseurs

Dà Nang est également la ville du pays la plus propice aux investissements. En 2011, elle a été identifiée par le magazine Financial Times comme ville dotée d'une planification parfaite et du meilleur environnement d’affaires au Vietnam.

Photos : VNA/CVN

En 2023, cette ville du Centre a octroyé des licences d’investissement à 104 nouveaux projets d'investissement direct étranger avec un capital social de 151,2 millions d’USD. Au cours de la période 2021-2023, les nouveaux projets autorisés ont augmenté de 6,1% par an en moyenne.

En termes d'indice de compétitivité provinciale, la ville s'est classée au 1er rang pendant de nombreuses années consécutives. La communauté d’entrepreneurs apprécie hautement les indicateurs d'accès à la terre, la gouvernance, les politiques de soutien aux entreprises, les institutions juridiques, la sécurité et l'ordre de Dà Nang.

Conformément à sa planification, Dà Nang s’oriente vers un statut de zone urbaine aux standards internationaux aussi bien en tant que pôles touristique, industriel, high-tech, de start-up, d’innovation et de finance internationale.

Doanh Nhân/CVN