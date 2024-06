Hung Yên se prépare à la construction du parc industriel de Thô Hoàng

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khái a récemment signé la décision N°503 approuvant le projet d'investissement dans la construction et l'exploitation d'infrastructures de la zone industrielle de Thô Hoàng, dans la province septentrionale de Hung Yên.

Selon la décision gouvernementale N°503, la Société par actions d'investissement et de développement d'infrastructures Ân Thi est l'investisseur du projet de construction du parc industriel de Thô Hoàng. Ce dernier sera mis en place dans les communes de Vân Du, Xuân Trúc et Quang Lang ainsi que le bourg de Ân Thi du district éponyme, dans la province de Hung Yên (Nord), avec un capital d'investissement total de 3.095 milliards de dôngs.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khái a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement d'évaluer les politiques d'investissement dans le projet et de mettre en œuvre la gestion de l'État en matière de zones industrielles (ZI), conformément aux dispositions de la Loi sur l'investissement et des autres lois pertinentes.

Le Comité populaire de Hung Yên doit intégrer le plan de développement du parc industriel de Thô Hoàng dans la Planification du système de ZI de la province pour la période 2021-2030 avec vision jusqu'en 2050 et le plan quinquennal d'utilisation foncière de Hung Yên pour 2021-2025. Il procédera également à d'autres travaux relatifs à la construction tels que les procédures d'expropriation et d'indemnisation de terrains.

L'investisseur Ân Thi doit remplir toutes les conditions requises par la loi avant de mettre en oeuvre le projet.

Forte croissance en 2023

L'an dernier, Hung Yên a réalisé une percée significative marquant un développement majeur des investissements dans ses ZI. Selon Vu Quôc Nghi, vice-président du Comité de gestion des ZI de la province, "l'attraction des investissements en 2023 a connu des changements positifs tant en termes de quantité que de qualité des projets".

En 2022, les ZI ont attiré 39 projets pour un montant de 733 millions d'USD, contre 41 projets représentant 558 millions d'USD en 2020. En 2023, c'étaient 64 projets avec un investissement total estimé à 1,055 milliard d'USD, marquant une augmentation de 64% par rapport à 2022.

Parmi ces 64 projets, 49 étaient des investissements directs étrangers (IDE) et 15 des investissements directs domestiques (IDD), avec des capitaux respectifs de 715 millions d'USD et de 1.990 milliard de dôngs. La superficie totale des terrains industriels loués pour ces projets s'élève à environ 134 ha.

L'an dernier, 26 nouveaux projets ont été finalisés en termes de construction et d'installation d'équipements pour débuter leur production. Le capital investi s'est établi à environ 320 millions d'USD pour les IDE et à 2.663 milliards de dôngs pour les IDD.

À ce jour, 457 projets sont opérationnels dans la province, comprenant 257 d'IDE et 200 d'IDD, ce qui représente 85% du nombre total de projets d'investissement en cours.

En 2023, les entreprises ont maintenu des performances solides avec 5,8 milliards d'USD de chiffre d'affaires, environ 3,3 milliards d'USD d'exportations et quelque 2 milliards d'USD d'importations. Environ 3.200 nouveaux emplois ont été créés, portant à quelque 80.000 le nombre total de travailleurs dans les ZI de Hung Yên.

Selon Vu Quôc Nghi, les autorités provinciales sont résolues à faire des ZI un moteur clé pour stimuler la croissance et accélérer le développement socio-économique local. À cet effet, Hung Yên accorde toujours une priorité à la mobilisation des ressources pour renforcer les infrastructures des ZI et des complexes industriels, tout en créant un environnement propice aux investissements dans les projets commerciaux et industriels de la province.

La province compte actuellement 17 parcs industriels couvrant une superficie totale de 4.300 ha, approuvés par le Premier ministre et intégrés au plan national de développement des ZI. Parmi eux, dix sont en activité stable, attirant efficacement des projets d'investissement, notamment ceux de Phô Nôi, Phô Nôi A, Thăng Long II, Minh Duc et Yên My, entre autres.

En 2024, Hưng Yên se concentre sur plusieurs tâches cruciales liées à la planification et au développement des ZI. Elle finalisera les dossiers de projets pour établir cinq nouvelles ZI, qu'elle soumettra au Premier ministre pour approbation cette année.

La province accélérera également la libération de terrains et la construction d'infrastructures des ZI, tout en mettant en œuvre des réformes administratives visant à améliorer de manière synchronisée l'environnement de l'investissement et des affaires.

L'objectif est d'attirer une soixantaine de nouveaux projets avec un investissement totalisant environ un milliard d'USD et une superficie totale des terrains loués de quelque 150 ha.

Texte : BCP - My Anh/CVN

Photos - Infographie : Thu Hà - Cva/CVN