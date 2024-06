Huê, une ville verte en devenir

Photo : VNP/VNA/CVN

Avec sa forte densité d'arbres, en 2016, Huê a été la première ville du pays à être honorée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) en tant que "Ville verte nationale" - un titre digne des politiques et des initiatives appliquées par la ville et les Huéens pour devenir la première localité du pays en matière de développement durable et respectueuse de l'environnement.

Huê est également l'ancienne capitale la plus intacte du Vietnam, préservant des cultures typiques du pays et de l'humanité avec de nombreux sites culturels et historiques.

Adopter des modes de vie plus verts

Dès la première participation, la ville de Huê a satisfait aux critères stricts du programme pour entrer dans la liste des villes vertes du monde avec l'engagement en 2020 de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 2011.

Cet engagement est accompagné de sept plans d'action spécifiques, axés sur le verdissement urbain, le développement du tourisme vert, le traitement efficace des eaux usées et des déchets, les systèmes d'éclairage public intelligents, l’utilisation des énergies renouvelables et les matériaux de construction respectueux de l'environnement.

Depuis 2016, Huê s'est continuellement efforcée de mettre en œuvre son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que son plan d'une ville verte, propre, lumineuse et sans déchets.

Huê est la zone urbaine avec la plus forte densité d'arbres du pays, avec plus de 64.000 arbres. En plus, les stations de vélos en partage sur les deux bords de la rivière Huong (ou rivière des Parfums) promeuvent non seulement des critères respectueux de l’environnement mais constituent également une nouvelle solution de transport urbain.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, le projet "Huê - Une ville pour réduire les plastiques dans le Centre du Vietnam" financé par WWF-Norvège par l'intermédiaire du WWF-Vietnam a mis en oeuvre l'application technologique pour trier les déchets à la source et ramasser les déchets recyclables dans la ville de Huê. Dans le cadre du projet, l'application mGreen lancé la mi- octobre 2023, une initiative lauréate d’un concours valorisant les initiatives visant à réduire les déchets plastiques à Huê en 2023, permet de faciliter le tri et la collecte des déchets. Ce nouvel outil numérique met en relation les vendeurs de ferraille et les acheteurs. Les vendeurs trient leurs déchets et réservent via l’application une collecte des déchets à domicile. Ils peuvent également apporter les déchets vers des sites de collecte désignés. En fonction de la quantité de déchets, ils gagneront des points qui pourront être utilisés pour échanger ou acheter des produits/services sur l’application.

Le WWF évalue Huê comme une ville exemplaire en matière de gestion des déchets. Les dirigeants locaux ont pris des engagements spécifiques pour développer la localité dans une direction verte et durable. Ces dernières années, grâce aux projets des ONG et des organisations internationales sur la protection de l'environnement, de nombreuses poubelles, des stations de remplissage d'eau potable... ont été installées dans des rues, des zones résidentielles et des attractions touristiques. Ces projets ont contribué au renforcement de la capacité des organisations sociales et des communautés à adopter des habitudes vertes, à sensibiliser les gens à normaliser les processus de traitement des déchets. Les activités pratiques des projets aident la population et les autorités locales à construire la zone urbaine de Huê dans une direction verte et durable.

Maintenir la vitalité des mouvements

Photo : VNA/CVN

À côté du projet "Huê - Une ville pour réduire les plastiques dans le Centre du Vietnam" la ville s'est engagée à réduire de 30% de son volume de déchets plastiques dans l'environnement et à ce qu'environ 70% de ses déchets solides soient triés à la source en 2024.

Pour atteindre cet objectif, des tendances respectueuses de l'environnement doivent désormais être rapidement mises en œuvre parmi chaque citoyen. En plus, la construction d'une ville verte doit être reconnue comme une responsabilité commune de toute la communauté.

Photo : VNA/CVN

En tant que ville patrimoniale, la voie de développement de Huê sera différente des autres zones urbaines. En plus de promouvoir la croissance économique, les autorités locales s'efforcent de préserver les patrimoines et de protéger l'environnement écologique.

Selon Phan Ngoc Tho, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Thua Thiên Huê, il faut à la fois profiter efficacement les projets et synchroniser les étapes d'organisation des mouvements de protection de l’environnement.

Outre Huê comme zone urbaine centrale, la province de Thua Thiên Huê sera progressivement construite pour devenir une localité de patrimoine urbain, de culture, d’écologie, respectueuse de l'environnement et intelligente, ce qui créera une base solide pour le développement du "tourisme vert" dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

La promotion du développement du tourisme en un secteur économique clé avec un développement durable est conforme à la Résolution 54-NQ/TW du Bureau politique. D'ici 2025, Thua Thiên Huê deviendra une ville du ressort central mettant en exergue la préservation et la promotion du patrimoine de l'ancienne capitale et de l'identité culturelle de Huê.

VNA/CVN