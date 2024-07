Hanoï tirera des feux d'artifice pour célébrer le 70e anniversaire de sa libération

Photo : VNA/CVN

Les spectacles pyrotechniques devront durer 15 minutes, de 21h30 à 21h45 le 9 octobre 2024, selon un plan dévoilé par la municipalité.

Ils seront tirés dans 30 endroits des arrondissements de Hoàn Kiêm, Tây Hô, Hai Bà Trung, Nam Tu Liêm, Hà Dông, Ba Dinh, Long Biên, Hoàng Mai, Dông Da, Thanh Xuân, Bac Tu Liêm, Câu Giây ; du bourg de Son Tây ; des districts de Thanh Tri, Dông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Ba Vi, Dan Phuong, Thach Thât, Chuong My, Thuong Tin, Quôc Oai, My Duc, Ung Hoà, Soc Son, Phuc Tho, Thanh Oai et Hoài Duc.

Le Comité populaire de Hanoï a chargé les organes concernés d’assurer le transport du matériel, la sécurité incendie et la sécurité du public avant, pendant et après les spectacles.

VNA/CVN