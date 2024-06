Le Vietnam remplit pleinement les critères du statut d’économie de marché

>> L’espoir d’un verdict favorable prononcé en juillet prochain

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est actuellement placé parmi les pays en tant qu’économies non marchandes soumises à des droits antidumping plus élevés, ce qui a un impact énorme sur ses importations.

Le 8 septembre 2023, les États-Unis ont reçu une demande officielle du Vietnam, demandant à être libéré de l’étiquette de pays non marchand en raison de ses récentes réformes économiques qui vont dans la bonne direction.

Selon la Déclaration conjointe sur l’élévation de leurs relations au rang de “partenariat stratégique intégral” lors de la visite du président américain Joe Biden à Hanoï en septembre 2023, les États-Unis ont salué les “progrès remarquables” réalisés par le Vietnam pour faire avancer les réformes fondées sur le marché. Ils ont affirmé leur enthousiasme et leur engagement pour un processus de coordination vaste, vigoureux, constructif et dans un esprit de soutien au Vietnam dans sa transition vers une économie de marché, puis vers la reconnaissance de son statut d’économie de marché en vertu de la loi américaine.

Les États-Unis se dépêcheront d’examiner cette demande du Vietnam conformément à la loi, a-t-on appris de la Déclaration commune.

Le 2e partenaire commercial du Vietnam

La reconnaissance du statut de marché aiderait le Vietnam à élever son rôle et sa position sur la scène internationale, à développer son commerce et ses investissements avec les États-Unis. Washington est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam derrière la Chine et son plus grand marché à l’export, avec un commerce bilatéral évalué en 2022 à environ 123 milliards d’USD. Le processus d’examen par le département américain du Commerce devrait s’achever fin juillet.

En effet, ce dernier a procédé, le 8 mai à Washington, à une audition virtuelle pour envisager de reconnaître le statut d’économie de marché du Vietnam. Lors de cette audience, la partie vietnamienne a clairement présenté des arguments, des informations et des données affirmant que son économie répond pleinement aux critères.

Lors d’une conférence de presse du ministère vietnamien des Affaires étrangères, tenue le 9 mai à Hanoï, sa porte-parole Pham Thu Hang a déclaré : “Le Vietnam salue la tenue par le département américain du Commerce de l’audition du 8 mai. Il s’agit d’une étape importante dans le processus d’examen du dossier de reconnaissance de son statut d’économie de marché”.

La reconnaissance américaine contribuerait à concrétiser les engagements des hauts dirigeants des deux pays, renforçant ainsi leur partenariat stratégique intégral. Cela permettrait de promouvoir les relations économiques et commerciales, apportant des avantages bilatéraux pour les entreprises et citoyens des deux pays, a-t-elle souligné.

Selon la porte-parole, au total, 72 pays et territoires ont désormais reconnu le Vietnam comme une économie de marché, dont le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon et l’Australie. Le Vietnam a également conclu 16 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec plus de 60 partenaires à travers le monde.

Presque 40 ans de transition

Après presque quatre décennies de mise en œuvre de la politique de la “porte ouverte”, l’économie vietnamienne fonc-tionne désormais pleinement et de manière synchronisée, conformément aux règles de l’économie de marché et au processus d’intégration interna-tionale, et ce à chaque échelon du développement du pays.

Selon des organisations inter-nationales telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM), les réformes ont permis au Vietnam, qui faisait partie des pays les plus pauvres du monde au milieu des années 1980, de se hisser au niveau de la tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire en 2010. “La transition d’une économie centralement planifiée vers une économie de marché a aidé le Vietnam à réaliser de nombreuses performances parmi les meilleures de la région Asie de l’Est - Pacifique”, a noté la BM.

En fait, le processus de construction d’une économie de marché à orientation socialiste n’est pas seulement celui de changement du modèle et de restructuration économique, mais surtout un processus d’innovation de la pensée conformément aux exigences de la réalité et aux règles objectives de développement préconisées par le Parti communiste du Vietnam, ainsi qu’à la réforme et au perfectionnement des mécanismes, des politiques et des lois de l’État.

Jusqu’à présent, l’économie vietnamienne se développe dans sa globalité grâce à la participation de divers secteurs dont le public et le privé. L’économie d’État joue un rôle essentiel mais elle est restructurée dans le sens d’une actionnarisation, d’un changement de méthodes de gestion et de fonctionnement. Le privé, considéré comme un moteur important de l’économie nationale, est encouragé à se développer, bénéficie des meilleures conditions dans tous les secteurs et domaines non interdits par la loi et est soutenu pour son développement sous de nombreux aspects. Dans le même temps, le secteur de l’investissement étranger est identifié comme une partie importante de l’économie, jouant un rôle majeur dans la mobilisation des capitaux, des technologies, des modes de gestion modernes et de l’expansion des marchés d’exportation... En 2023, le Vietnam a enregistré 36,6 milliards d’USD d’investissements directs étrangers (IDE), un record depuis de nombreuses années.

Photo : VNA/CVN

Concernant la structure globale, on peut constater que l’économie privée et les investissements étrangers sont fortement encouragés. En 2021, ces deux secteurs ont occupé plus de 70% du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam, tandis que les entreprises publiques en ont représenté environ 20%. Ainsi, qu’il s’agisse de sociétés publiques, privées ou étrangères, elles bénéficient toutes de meilleures conditions en termes d’espace, d’environnement et de mécanismes nécessaires à promouvoir leur rôle dans l’économie vietnamienne.

Selon des chercheurs américains, il est désormais temps pour le département du Commerce de reconnaître le statut d’économie de marché du Vietnam.

D’après Murray Hiebert, expert du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) à Washington D.C, il est incompréhensible que les États-Unis plaçent le Vietnam aux côtés de 11 autres pays en tant qu’économies non marchandes, alors qu’ils sont un partenaire stratégique global du Vietnam. “Les États-Unis devraient accorder au Vietnam le statut d’économie de marché, surtout après que les deux pays se sont mis d’accord lors de la visite de Biden en septembre dernier pour établir un partenariat stratégique global”, a-t-il affirmé. Il s’est empressé d’ajouter que maintenir le statut d’économie non marchande au Vietnam est “arbitraire”, contre-productif et ne constitue pas une manière de traiter “l’un des partenaires les plus proches de Washington en Asie du Sud-Est”.

Selon l’analyse de M. Hiebert a analysé : le Parti communiste du Vietnam a lancé des réformes économiques à la fin des années 1980 en ouvrant le pays aux investissements directs étrangers, en réduisant considérablement le rôle des subventions aux entreprises publiques et en abandonnant l’agriculture collective et le contrôle des prix.

“Aujourd’hui, le Vietnam est un pôle d’attraction majeur pour les investissements étrangers…”, a-t-il fait remarquer. Des entreprises américaines, d’Apple à Intel, ont déjà créé d’importants usines et centres de recherche au Vietnam qui figure parmi les dix principaux partenaires commerciaux des États-Unis. “Lorsque Biden s’est rendu à Hanoï l’année dernière, il a engagé les États-Unis à y stimuler la production de semi-conducteurs et à y promouvoir les infrastructures numériques”, a ajouté Murray Hiebert.

Il a rappelé que le Vietnam était un partenaire des négociations promues par les États-Unis pour l’établissement d’un accord de partenariat sur le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), qu’il faisait partie de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP)... De nombreuses économies mondiales, dont le Japon, l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada, lui ont accordé le statut d’économie de marché.

Ainsi, “le maintien par Washington de la désignation d’économie non marchande semble arbitraire et vindicatif à l’égard d’un pays avec lequel les États-Unis entretiennent des liens économiques profonds et une coopération de plus en plus forte en matière de sécurité. La prochaine étape logique des relations vietnamo-américaines serait que le département du Commerce fasse passer le Vietnam à une économie de marché en juillet”, a-t-il souligné.

“Le Vietnam est déjà une économie de marché”

“Le Vietnam est déjà une économie de marché”, a déclaré Ted Osius, directeur du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), qui soutient la mise à niveau. “Il a rempli des critères clés tels que la convertibilité de la monnaie et est prêt à recevoir une désignation précise”, a estimé l’ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam.

Les entreprises américaines s’y sont développées rapidement et de manière significative. Les exportations américaines vers ce pays asiatique en 2022 ont atteint 11,4 milliards d’USD, et le secteur des services, 2,4 milliards, soit des hausses respectives de 146% et 48% par rapport à 2012. Le Vietnam est devenu l’un des dix plus grands partenaires commerciaux des États-Unis au monde.

Les activités commerciales américaines au Vietnam devraient s’améliorer ces prochaines années grâce à l’élévation des relations bilatérales à un partenariat stratégique intégral en septembre dernier, d’autant plus que le pays participe activement aux négociations dans le cadre de l’IPEF.

“Pour ces raisons, nous ne pensons pas que reconnaître le Vietnam en tant qu’économie de marché nuira à l’économie ou à la sécurité des États-Unis. C’est pourquoi nous demandons spécifiquement au département américain du Commerce de prendre une décision affirmant que l’économie vietnamienne répond à tous les critères juridiques d’une économie de marché”, a indiqué M. Osius dans sa lettre adressée à la secrétaire d’État au commerce, Gina Raimondo, début février 2024.

Des partenaires mutuellement importants Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis en 1995, le commerce bilatéral a été multiplié par près de 300 en 2022, dépassant les 120 milliards d’USD. En 2023, en raison des difficultés de l’économie mondiale, ce chiffre a diminué par rapport à 2022 mais a atteint quand même plus de 111 milliards d’USD. Le Vietnam est devenu l’un des dix plus grands partenaires commerciaux des États-Unis, et ceux-ci constituent son plus grand marché à l’export. Au cours des cinq premiers mois de 2024, les États-Unis ont continué à occuper cette première position avec un chiffre d’affaires estimé à 44 milliards d’USD.

Thúy Hà - Ngô Hà - Trân Truong/CVN