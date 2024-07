Hanoï compte 64 sites de stationnement sans numéraire

>> Les paiements sans numéraire augmentent de plus de 63%

Photo : VNA/CVN

La technologie de stationnement sans numéraire est mise en application par la société à responsabilité limitée de télépéage VETC et le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel).

Environ 156.403 transactions ont été menées, via les systèmes QR code, VETC, ePass et MTC, atteignant environ 89,8%, le paiement en espèces ne représentant que 10,2%.

Récemment, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Hà Minh Hai, a demandé au Service municipal des transports de se coordonner avec les autorités locales et la police municipale pour examiner les sites de stationnement de la ville et continuer à délivrer des licences et à appliquer la technologie de perception de frais sans espèces dans les sites éligibles afin d'améliorer leur gestion.

Il lui a demandé de créer un logo pour les parkings sans espèces agréé par le Comité populaire municipal, de rechercher et proposer des politiques pour soutenir la transformation numérique pour les personnes et les entreprises participant au service de stationnement sans espèces.

VNA/CVN