Don de sang : les détenteurs du record

Hà Van Thanh et Nguyên Van Khanh figurent parmi les donneurs de sang et de thrombocytes exemplaires du pays, ayant établi un record grâce à leur générosité et à leurs actions significatives.

Photo : VNA/CVN

Hqf Van Thanh, originaire de la commune de Thanh Lâm, district de Mê Linh, Hanoï, est l'une des 10 "jeunes figures exemplaires de la capitale en 2023" avec 124 dons de sang et de thrombocytes (plaquettes sanguines). Il a commencé en 2014, à l'âge de 18 ans, et a maintenu cette habitude jusqu'à aujourd’hui.

En avril 2024, M. Thanh en était à 124 dons de plaquettes sanguines. Après ses trois premiers dons de sang, il a décidé de donner des plaquettes sanguines car la période de don de thrombocytes est plus courte que celle du don de sang, seulement trois semaines au lieu de trois mois.

Selon lui, ce délai court permet de donner plus souvent et ainsi d'aider davantage de personnes ayant besoin de thrombocytes. En outre, M. Thanh participe activement à des activités philanthropiques en faveur des démunis, comme des collectes de vêtements et de livres pour les enfants des régions montagneuses.

Hà Van Thanh a été reconnu "personne vertueuse aux actions bienfaisantes" par le Comité populaire de Hanoï.

Selon un représentant de l’Institut d’hématologie et de transfusion sanguine, les donneurs réguliers sont en meilleure forme car ils ont une bonne conscience de l'importance de veiller à leur bonne santé.

"J’ai reçu du sang lors d’un accident survenu en 2017, je comprends bien l’importance du sang pour ceux qui en ont besoin, notamment les malades. Cela ne vise pas seulement à sauver des vies, mais aussi à diffuser de bonnes valeurs et à renforcer les activités en faveur de la communauté", a déclaré M. Thanh.

Trajectoire longue de 16 années

Photo : VNA/CVN

Pour Nguyên Van Khanh, originaire du district de Van Giang, province de Hung Yên (Nord), le premier jalon marquant de ses dons de thrombocytes remonte à 2008, lors de la résurgence de l’épidémie de dengue à Hanoï et dans ses banlieues. Nguyên Van Khanh s’est rendu à l’Institut central d’hématologie et de transfusion sanguine pour donner son sang. Après les tests, il a décidé de donner également des plaquettes sanguines. En 16 ans, Nguyên Van Khanh a effectué 34 dons de sang et 66 dons de thrombocytes, contribuant activement à l’accès des malades à ces éléments vitaux.

"Pour moi, le don de sang est significatif car il aide les autres à guérir de leurs maladies", partage M. Khanh. Lors de ses premiers dons, il se rendait sur des sites ambulants. Mais la recherche de créneaux horaires et d'adresses dans différentes localités lui prenait beaucoup de temps. Il a ensuite fixé sa participation sur le long terme à l’Institut central d’hématologie et de transfusion sanguine, qui reçoit des dons de sang tous les jours de l'année.

"Cela convient mieux à mon emploi du temps malgré les 40 km de distance entre ma maison et l’institut", explique M. Khanh. Dans l’esprit de la maxime "Chaque goutte donnée, une vie sauvée", il a une compassion profonde envers les personnes en difficulté.

Les thrombocytes ou plaquettes sanguines constituent un élément du sang utilisé à des fins de traitement et de prévention des hémopathies. Ces cellules sont extraites du sang dont on les sépare. Lors d’un don de plaquettes sanguines, le donneur se voit prélever uniquement des thrombocytes à l’aide d’un séparateur de cellules. Les plaquettes sont séparées du sang et retenues tandis que les autres composants du sang sont réinjectés dans le corps du donneur.

Texte : Thu Hà Ngô - Hanh Quyên/CVN

Infographies : Thu Hà Ngô - Cva/CVN