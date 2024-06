Viêt Hai, ancien village au milieu d’une région patrimoniale

Situé dans le Parc national de Cát Bà, district insulaire de Cát Hai, ville de Hai Phong (Nord), le village de pêcheurs de Viêt Hai est entouré d’un paysage charmant fait de montagnes calcaires, de mer, de forêts et d’un écosystème riche et diversifié.

Le village de Viêt Hai, sur l’archipel de Cát Bà, est une destination très prisée des touristes. Selon de nombreux documents d’archives, il a une histoire de plus de 100 ans. Mais ce n’est qu’il y a quelques années qu’il est devenu largement connu, s’inscrivant dans les circuits des voyagistes.

Sa superficie est d’environ 141 ha pour une centaine de foyers. Pour s’y rendre, les visiteurs n’ont que deux options. La première consiste à parcourir plus de 10 km de piste à travers la forêt primaire située dans la zone de conservation du Parc national de Cát Bà, ce qui prend de six à sept heures.

La deuxième est de prendre un bateau ou un canoë depuis le quai de Bèo pour traverser la baie de Lan Ha. Actuellement, c’est l’option la plus facile et aussi la plus populaire.

Cadre naturel paisible

Viêt Hai est non seulement entouré d’eau bleue limpide, mais aussi d’une forêt primaire. Ici, les voyageurs se sentent complètement isolés de l’agitation de la ville et plongent dans la vie paisible d’un petit village de pêcheurs qui conserve encore aujourd’hui sa beauté sauvage. Il est considéré par de nombreux touristes comme un véritable paradis de l’archipel de Cát Bà.

Ces dernières années, conscientes du potentiel de développement touristique, les autorités locales ont élaboré des plans pour promouvoir son image, attirer les touristes et créer davantage de moyens de subsistance pour la population locale.

De nombreux ménages ont rénové leurs maisons afin de devenir des homestay (hébergement chez l’habitant) au service de touristes passant la nuit. Ils construisent des modèles de tourisme communautaire avec des activités autochtones et proposent de nombreux vélos pour les visiteurs.

Séance de fish pédicure

Ces derniers peuvent profiter d’une séance de fish pédicure grâce aux “poissons docteurs”, les Garra rufa. Ils plongent leurs pieds dans un bassin rempli de ces petits poissons et se laissent chatouiller pendant 15 à 30 minutes. Les poissons, qui n’ont pas de dents, appliquent de délicates succions pour se nourrir des peaux mortes. On en ressort les pieds à la peau douce. Certains affirment que cette exfoliation est naturelle et plus efficace que celle effectuée par des mains humaines.

Le Garra rufa est originaire de Turquie. Depuis des siècles, il est réputé pour soigner les maladies de la peau telles que l’eczéma et le psoriasis dans son milieu naturel. C’est l’unique espèce de poisson autorisée pour la fish pédicure, car il n’a pas de dents. En effet, le Garra rufa effectue une exfoliation naturelle des pieds grâce à sa bouche ventouse ; cette pratique indolore permet de se débarrasser naturellement des peaux mortes.

Ce service de massage de poissons est une expérience agréable non seulement pour les touristes locaux mais aussi pour les étrangers. Le service est généralement inclus dans les circuits touristiques. Sinon, son prix devrait être de 20.000 dôngs/30 minutes.

Le statut d’étape des circuits touristiques de l’archipel de Cát Bà ou de la baie de Lan Ha est un grand pas en avant pour Viêt Hai, permettant à davantage de touristes de mieux connaître ce village isolé. Selon de nombreux voyageurs expérimentés, si vous ne pouvez pas y passer pas la nuit, une journée ou un après-midi suffiront à le découvrir et à en profiter pleinement.

