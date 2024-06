Arguments en faveur du Vietnam

Au total, 72 pays et territoires parmi lesquels de grandes puissances ont désormais reconnu le Vietnam comme une économie de marché. Ses efforts diligents visant à favoriser un environnement commercial propice et équitable pour les investisseurs étrangers ont donné des résultats significatifs.

>> Le Vietnam remplit pleinement les critères du statut d’économie de marché

>> Le Vietnam est déjà une économie de marché

Photo : VNA/CVN

L’audition tenue début mai dernier par le département du Commerce américain sur la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam a rapidement attiré l’attention du public.

Les représentants des agences diplomatiques de Russie et d’Inde, deux économies majeures parmi les 72 pays et territoires qui en ont reconnu le Vietnam, sont sur la même longueur d’onde : la reconnaissance de son statut d’économie de marché ouvre de nombreuses opportunités de coopération mutuellement bénéfiques.

Selon l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Bezdetko Gennady Stepanovich, le renforcement des relations avec les pays de la région Asie-Pacifique, dont le Vietnam, a toujours été l’une des plus grandes affaires extérieures de la Russie. Celle-ci a reconnu en 2007 le Vietnam comme une économie de marché. “En prenant cette décision, nous nous sommes avant tout, pleinement rendus compte de l’amitié traditionnelle dans les relations entre Russie et Vietnam, qui avaient été élevées au rang de partenariat stratégique”, a-t-il indiqué.

Bien entendu, la Russie était aussi attentive au rôle particulier de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur les questions de la région, de la croissance économique des pays d’Asie du Sud-Est, ainsi que de l’énorme potentiel d’investissement et de coopération commerciale avec le Vietnam et l’ASEAN.

La Russie s’est également employée à faire en sorte que la Russie et le Vietnam perçoivent la région Asie-Pacifique comme un lieu harmonieux et dynamique, garantissant un développement durable. “Nous voyons la coordination des actions avec les pays de cette région, dont le Vietnam, non pas sous l’angle d’une compétition stratégique, mais sous celui de la coopération”, a-t-il expliqué. C’est exactement ce que le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a déclaré : “Intérêts harmonisés, risques partagés”.

Investissement et commerce

Photo : TN/CVN

Le principe de la Russie est de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures des autres pays, ni de leur imposer ses vues, même dans le secteur économique. Sa reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam faisait partie de l’objectif d’élargissement des investissements et de la coopération commerciale avec le Vietnam, l’un des pays les plus proches de la Russie en Asie-Pacifique.

Cette décision russe a également amorcé la signature en 2015 de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), compre-nant la Russie, le Bélarus, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan). Après près de dix ans, les effets de cet accord se font sentir et les progrès continueront.

“Je suis convaincu que la poursuite de la coordination et le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière économique, commerciale et d’investissement, ainsi que la résolution des difficultés et défis existants, apporteront des bénéfices aux deux parties”, a conclu le diplomate russe.

Bénéfices mutuels

En 2009, l’Inde a reconnu le Vietnam comme une économie de marché majeure afin de renforcer les relations bilatérales et de reconnaître les importantes réformes économiques depuis le lancement de la politique du Dôi Moi (Renouveau) en 1986. Cette décision a été prise suite à la transition réussie du Vietnam vers une économie de marché, marquée par la libéralisation commerciale et l’intégration économique internationale.

“En reconnaissant le statut d’économie de marché du Vietnam, l’Inde visait à promouvoir les opportunités de commerce et d’investissement, ainsi que la coopération économique et les relations stratégiques avec les partenaires vietnamiens”, a souligné Madan Mohan Sethi, consul général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville.

D’après lui, cette décision “a profité aux deux pays” en favorisant leur croissance économique, en augmentant leurs investissements et en renforçant leurs relations diplomatiques. Pour l’Inde, cette reconnaissance a consolidé les liens économiques bilatéraux et ouvert de nouvelles voies de commerce et d’investissement. Les entreprises indiennes bénéficient désormais au Vietnam d’une réduction des barrières commerciales et d’un environnement juridique stable. De plus, cela a déjà créé des opportunités de coopération pour des coentreprises dans des secteurs clés tels que la technologie, les produits pharmaceutiques et l’industrie manufacturière.

Reconnaissance il y a une quinzaine d’années

Photo : VNA/CVN

Sur le plan stratégique, cette reconnaissance s’inscrit dans la politique indienne “Agir vers l’Est”, pour laquelle le Vietnam joue un rôle important, en renforçant l’influence et la présence de l’Inde en Asie du Sud-Est, ainsi qu’en contribuant à la stabilité et à la prospérité économique régionale.

En 2004, la Chine est devenue le premier pays à reconnaître le Vietnam comme une économie de marché. Ces deux dernières décennies, les relations commerciales bilatérales se sont fortement développées et ont connu de nombreuses avancées. En 2023, la Chine est restée le premier partenaire commercial du Vietnam, avec 171,84 milliards d’USD de chiffre d’affaires à l’import-export.

Après la Chine, de nombreux pays ont à leur tour reconnu le Vietnam comme une économie de marché, notamment depuis 2007, lorsque le Vietnam est officiellement devenu membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Rien que cette année-là, 12 pays, dont la Russie et la plupart des membres de l’ASEAN, l’ont reconnu.

Au cours de la période 2008-2011, quatre pays supplémentaires l’ont reconnu chaque année, dont des économies développées comme le Japon, l’Inde, l’Australie, la République de Corée, la Nouvelle-Zélande…

Depuis 2012, il y a eu des années où une dizaine de pays ont reconnu le statut d’économie de marché du Vietnam, notamment le Royaume-Uni, de nombreuses économies de l’Union européenne (UE), le Canada…

Dans l’ensemble, cette large reconnaissance a apporté des opportunités et des réalisations dans la coopération économique et commerciale bilatérale, dont attestent les indicateurs de croissance économique au fil des années.

Le Vietnam fait partie des marchés émergents à la croissance la plus rapide Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI), d’ici 2029, le PIB du Vietnam en parité avec le pouvoir d’achat (PPA) devrait dépasser les 2.300 milliards d’USD, le positionnant au 20e rang mondial, dans le même groupe avec de grandes économies comme les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Inde, la Russie, le Canada, la République de Corée, l’Indonésie...

Thúy Hà/CVN