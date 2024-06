L’intelligence artificielle et l’avenir du journalisme

L’intelligence artificielle (IA) est désormais présente partout, y compris dans la presse. ChatGPT, par exemple, va révolutionner la manière de faire, d’enseigner et d’apprendre le journalisme. Comment l’utiliser ? Comment en faire non pas une menace mais une alliée ?

>> La presse fonctionne plus efficacement grâce à l’IA

Photo : CL/CVN

Ces deux dernières décennies, le journalisme a connu d’énormes changements dus à l’influence de la technologie et du nouvel environnement médiatique. Les rédactions sont confrontées à de nombreux défis à mesure que les lecteurs se tournent progressivement vers la lecture d’actualités en ligne.

Pour s’adapter et continuer à se développer, de nombreuses agences de presse et de médias ont appris et appliqué de nouvelles technologies telles que l’IA, la réalité augmentée et le journalisme automatisé, tout en trouvant des moyens de communiquer plus efficacement avec les lecteurs.

Lê Quôc Minh, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple) et président de l’Association des journalistes du Vietnam, estime que l’application de la technologie est le seul moyen d’aider les agences de presse nationales à continuer de se développer dans cette nouvelle conjoncture.

L’IA deviendra un élément quasiment obligatoire des rédactions. "Les journaux au Vietnam utilisent peu les outils de l’IA, mais selon les dernières statistiques, 75% des rédactions dans le monde les utilisent plus ou moins", a-t-il souligné.

L’IA pour un journalisme plus productif

Photo : LD/CVN

Selon lui, lorsqu’il s’agit d’IA, beaucoup de gens pensent aux machines qui écrivent des articles plutôt qu’aux humains. Mais elle a une signification bien plus large. Cette technologie est utilisée depuis longtemps et de diverses manières dans de nombreuses agences de presse et évoluera à l’avenir vers un niveau encore plus élevé.

On trouve de nombreuses manières différentes de l’appliquer dans les activités journalistiques telles que : résumer le contenu de documents, répondre aux demandes et sujets des utilisateurs, créer du contenu et des œuvres selon les besoins, titrer des articles, faire de la traduction multilingue.

Ces applications aident les journalistes à gagner du temps. L’IA peut être un assistant virtuel efficace dans la recherche et l’identification d’informations. On peut utiliser les logiciels d’intelligence artificielle pour détecter des sujets, collecter et traiter des informations afin de suivre les événements, extraire des données et identifier les tendances.

Dans le monde, le New York Times a pris cette technologie pour améliorer la gestion de la section commentaires des lecteurs, alors qu’auparavant, 14 employés de ce journal devaient examiner manuellement environ 11.000 avis par jour.

Le Washington Post a également développé un autre système d’IA pour déterminer quels commentaires contiennent un contenu inapproprié et les supprimer sans intervention humaine.

Le journal USA Today l’a appliqué pour produire de courtes vidéos, raccourcissant les reportages en un contenu condensé, puis le joignant à des images ou vidéos, et ajoutant automatiquement des commentaires de lecture avec la voix de l’annonceur préprogrammée.

L’agence de presse BBC l’utilise pour synthétiser et extraire des informations sur Internet. Ce système exploite de nombreuses sources à travers le monde, puis synthétise et étiquette ses articles. Lorsque les journalistes souhaitent trouver des données, ils les obtiennent rapidement.

Les journaux vietnamiens ne sont pas en reste

Photo : BTN/CVN

Au Vietnam, l’IA est encouragée dans les activités de gestion éditoriale, ainsi que dans la production d’articles. Selon le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hùng, l’IA et l’humain se compensent. Cette technologie libère notamment les gens de tâches répétitives qui ne leur conviennent pas.

"Ce qui est compliqué, ce qui comporte de nombreux chiffres, de nombreuses réglementations, laissez la machine le faire et elle le fera certainement mieux que vous. S’il n’y a pas de données, peu d’informations, laissez les gens pratiquer. Dans la gestion de l’État actuelle, il est important d’utiliser la technologie pour analyser les données", a-t-il affirmé.

Pour sa part, Lê Quôc Minh partage : "Nous ne pouvons nier le rôle important de la technologie, de l’IA en particulier, dans le monde actuel. Cependant, leur utilisation nécessite prudence et une compréhension approfondie des questions humaines et éthiques".

Certains journaux nationaux ont appliqué l’IA assez tôt. Par exemple, le Vietnam Plus (relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information), dès 2016, pour produire de courtes vidéos, intégrer des systèmes pour suivre le comportement des utilisateurs et envoyer automatiquement ses newsletters aux lecteurs.

En 2021, le Lao Dông (Travail) a lancé un bulletin télévisé utilisant des rédacteurs virtuels. Ces derniers sont automatiquement créés sur un ordinateur, simulant à 100% la voix humaine, les expressions faciales, le langage corporel et le style de présentateur d’une personne réelle.

Début 2022, le Nhân Dân a commencé à utiliser l’IA non seulement pour calculer le nombre de lecteurs en temps réel, mais aussi pour leur recommander automatiquement des contenus de manière personnalisée.

L’IA challengera de toute évidence le journaliste pour le rendre encore plus juste, plus vrai, plus précis et plus pertinent, dans l’objectif de valoriser encore davantage son travail et son rôle dans la société. On peut déjà s’attendre à ce que des pans entiers de la pratique journalistique soient transformés et automatisés.

Le journaliste doit donc faire face : apprendre, se former à l’IA, la maîtriser et faire siens, autant que possible, ces nouveaux outils.

Quê Anh - Viêt Hung/CVN