La KOSME accompagne les PME sud-coréennes dans leur implantation au Vietnam

L’Agence sud-coréenne des petites et moyennes entreprises et des start-up (KOSME) a annoncé le 25 novembre la signature d’un protocole d’accord de coopération avec le parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP).

Photo : KOSME/CVN

L'accord vise à soutenir l'expansion internationale des petites et moyennes entreprises sud-coréennes, confrontées à des difficultés croissantes dues à la montée du protectionnisme et au durcissement des réglementations commerciales. Son objectif principal est d'aider les entreprises manufacturières vietnamiennes à renforcer leur compétitivité sur les marchés étrangers en établissant une base de production stable au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de mener des projets de collaboration pour soutenir l'implantation et les opérations des entreprises sud-coréennes au Vietnam. Elles prévoient de fournir des conseils sur les parcs industriels et les procédures d'entrée aux entreprises souhaitant implanter des usines au Vietnam d’organiser conjointement des rencontres pour informer des politiques publiques et relever des défis que les entreprises doivent confronter ainsi que développer des réseaux de collaboration entre les entreprises.

Le parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP), une coentreprise vietnamienne et singapourienne créée en 1996, est le plus important aménageur de parcs industriels du Vietnam. S'appuyant sur le système de gestion performant de Singapour, le VSIP développe et exploite actuellement 20 parcs industriels à travers le Vietnam, couvrant une superficie totale de 120 km².

VNA/CVN