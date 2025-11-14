Le Vietnam et la République de Corée cherchent à renforcer leur coopération globale

Le Vietnam et la République de Corée ont tenu vendredi 14 novembre à Séoul la 20 e réunion du Comité économique mixte Vietnam - République de Corée, destinée à faire le point sur les progrès accomplis depuis la dernière réunion en 2022 et à définir de nouvelles orientations pour approfondir leur coopération multiforme.

>> Le président Luong Cuong à la rencontre des Viêt kiêu en République de Corée

>> Les lanternes de Jinju illuminent le Centre culturel de la République de Corée à Hanoï

>> La cuisine vietnamienne bien dans son assiette en République de Corée

Photo : VNA/CVN

La réunion était coprésidée par le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, et le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Kim Hee-sang.

Lors de cette réunion, les deux parties ont évalué les progrès en matière de commerce, d’investissement, de coopération au développement, de travail, de sécurité économique, d’énergie, d’infrastructures, de banque, de science et technologie, de changement climatique et d’autres domaines prioritaires.

Les deux parties ont souligné les progrès considérables accomplis ces dernières années, notamment depuis que le Vietnam et la République de Corée ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en 2022.

Elles ont noté que la coopération bilatérale s’est fortement développée, fondée sur des avantages mutuels, la confiance et la compréhension.

Sur le plan commercial, la République de Corée est restée le troisième partenaire commercial du Vietnam en 2024 (après la Chine et les États-Unis), se classant au troisième rang de ses marchés d’exportation et au deuxième rang de ses marchés d’importation.

Les exportations vietnamiennes vers la République de Corée ont atteint 25,6 milliards de dollars, tandis que les importations se sont élevées à 55,9 milliards de dollars. Au cours des huit premiers mois de l’année, les échanges bilatéraux ont atteint 57,7 milliards de dollars, en hausse de 7,3% sur un an. Les exportations vietnamiennes ont progressé de 10,6%, à 18,7 milliards de dollars, tandis que les importations ont reculé de 5,8%, à 39 milliards de dollars.

La République de Corée est également le premier investisseur étranger au Vietnam. Fin septembre, les investisseurs sud-coréens comptaient 10.301 projets valides, représentant un capital enregistré total de 94,2 milliards de dollars. Ils se classaient ainsi en tête, tant en valeur de capital qu’en nombre de projets, parmi les 154 pays et territoires investissant au Vietnam. Les entreprises sud-coréennes contribuent à hauteur d’environ 30% à la valeur totale des exportations vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le Vietnam compte 114 projets d’investissement en République de Corée, d’une valeur de 37,7 millions de dollars, principalement dans les secteurs de la science et de la technologie, des mines, de la fabrication et de la réparation de véhicules et de machines.

En matière de coopération au développement, la République de Corée continue de désigner le Vietnam comme un partenaire prioritaire pour l’aide publique au développement (APD). Les engagements récents comprennent 200 millions de dollars d’aide non remboursable et 4 milliards de dollars de prêts concessionnels.

La coopération en matière de main-d’œuvre demeure également un pilier. Plus de 43.000 travailleurs vietnamiens sont actuellement employés en République de Corée dans le cadre du système de permis de travail (EPS), principalement dans les secteurs de la production, de l’agriculture, de la pêche, du bâtiment, de la construction navale et de la sylviculture. Le Vietnam est ainsi le premier pays d’origine de la main-d’œuvre sous le régime de l’EPS.

Le programme EPS 2023-2025 a donné des résultats remarquables, notamment avec la réussite de près de 90.000 candidats aux tests de langue coréenne. Environ 26.000 d’entre eux ont été admis et envoyés travailler en République de Corée. Le taux de travailleurs en situation irrégulière a considérablement diminué à 19%, un résultat supérieur à l’objectif fixé par les deux parties.

D’autres dispositifs d’aide à l’emploi, tels que les visas E7, E8 et E10, témoignent également d’une forte demande de la part des employeurs coréens et d’une capacité d’offre efficace de la part des prestataires de services et des autorités locales vietnamiennes. Le Vietnam est actuellement le principal fournisseur de main-d’œuvre qualifiée en République de Corée, avec près de 14.000 personnes employées dans des domaines spécialisés.

Les deux parties se sont engagées à intensifier leur collaboration dans les domaines des semi-conducteurs, de l’électronique des télécommunications, de l’intelligence artificielle (IA), des technologies quantiques, des énergies nouvelles, des biotechnologies et des nanotechnologies.

Elles encourageront les programmes de recherche conjoints, développeront les transferts de technologie entre entreprises et institutions de recherche, mettront en place des centres de R&D, formeront des ingénieurs de haut niveau et partageront leurs expériences en matière de création d’écosystèmes d’innovation dynamiques et de politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Au-delà de ces secteurs prioritaires, les deux parties ont également discuté de mesures visant à résoudre les problèmes en suspens et à renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, de la lutte contre le changement climatique et des investissements directs étrangers de la République de Corée au Vietnam.

Le Vietnam a proposé un renforcement de la coordination pour la mise en œuvre, de manière plus équilibrée, du Plan d’action signé en avril 2025, qui vise à porter les échanges bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030. Le Vietnam a également invité la République de Corée à simplifier les procédures d’importation pour certains produits agricoles et alimentaires vietnamiens.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, avec l’ambition de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le gouvernement vietnamien a exhorté la République de Corée à encourager les grandes entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements dans les secteurs prioritaires, notamment le développement des infrastructures et la fabrication de produits électroniques de haute technologie.

VNA/CVN