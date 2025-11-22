Le président de l’AN de la R. de Corée termine sa visite officielle au Vietnam

Dans la nuit du 22 novembre, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Woo Won Shik, et son épouse Shin Kyunghye, ont quitté Hanoï, achevant avec succès leur visite officielle au Vietnam du 20 au 22 novembre, effectuée à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, Woo Won Shik s’est rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Il a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong et a eu un entretien avec le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont salué la signification de cette visite, qui contribuait de manière importante au renforcement des relations de coopération entre les deux organes législatifs et à la consolidation du cadre juridique favorisant une coopération stable, globale et durable entre le Vietnam et la République de Corée.

Les dirigeants vietnamiens ont estimé que, forts d’intérêts stratégiques convergents et de résultats de coopération accumulés au fil des années, les deux pays disposaient de conditions particulièrement favorables pour définir une nouvelle vision stratégique commune et créer de nouvelles opportunités de développement. Ils ont exprimé le souhait que le Vietnam et la République de Corée demeurent des amis proches et des partenaires de confiance sur le chemin de la réalisation de leurs objectifs et aspirations de développement.

Renforcer la confiance

Woo Won Shik a félicité le Vietnam pour ses récents acquis. Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, et grâce à son potentiel et à sa détermination, le Vietnam poursuivra son essor dans les années à venir, atteignant l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Il a affirmé que la République de Corée continuerait d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de cette ambition.

Le dirigeant sud-coréen a également souhaité voir les deux organes législatifs poursuivre leur rôle de catalyseur dans la promotion de la coopération économique, multiplier les activités d’échanges parlementaires afin de renforcer la confiance politique et les relations entre parlementaires des deux pays, et améliorer l’efficacité des activités parlementaires au service du développement du partenariat Vietnam - République de Corée.

À cette occasion, Trân Thanh Mân et Woo Won Shik ont signé un nouveau Mémorandum d’entente sur la coopération entre les deux Assemblées nationales. Le responsable sud-coréen et sa délégation ont également assisté, en qualité d’observateurs, à une séance de travail de la 10ᵉ session de la 15ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le dirigeant sud-coréen et son épouse ont également effectué une visite de travail dans la province de Ninh Binh.

VNA/CVN