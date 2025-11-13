Les investissements étrangers au Vietnam atteignent un sommet quinquennal

Malgré la tendance mondiale à la baisse des flux de capitaux, le Vietnam a enregistré un niveau record d'investissements directs étrangers (IDE) réalisés au cours des dix premiers mois de 2025, le plus élevé des cinq dernières années.

Photo : VNA/CVN

Selon les données de l'Office national des statistiques du ministère des Finances, les IDE réalisés au Vietnam sur cette période s'élèvent à 21,3 milliards de dollars, soit une progression de 8,8% par rapport à l'année précédente. Ce montant constitue le plus haut niveau d'IDE réalisés pour une période de dix mois au cours des cinq dernières années, témoignant de la confiance des entreprises étrangères dans la politique et l'environnement d'investissement vietnamiens.

Au 31 octobre, le total des investissements étrangers enregistrés au Vietnam (nouveaux investissements, ajustements de capital et apports en capital et achats d'actions) a atteint 31,52 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 15,6% sur un an.

L'Agence d'investissement étranger a estimé que l'attraction des IDE sur ces dix mois obtient des résultats positifs, soulignant plusieurs points marquants contribuant activement à la croissance économique générale. Ces résultats montrent non seulement l'attractivité de l'économie vietnamienne, mais témoignent également des efforts soutenus déployés pour améliorer l'environnement des affaires et de l'investissement.

Pour préserver son attractivité et renforcer sa compétitivité régionale en matière d'IDE, les investisseurs étrangers, lors du Forum d'affaires du Vietnam (VBF) 2025 à Hanoï, ont appelé à poursuivre la levée des obstacles fiscaux, douaniers, boursiers, ainsi que ceux liés aux infrastructures, à l'énergie et à l'économie verte.

Hong Sun, président d'honneur de l'Association des entreprises sud-coréennes au Vietnam (KoCham), a précisé que plusieurs entreprises s'adaptent aux nouvelles politiques au Vietnam dans les domaines des puces semi-conductrices et de l'intelligence artificielle, anticipant que le succès de ces pionniers attirera de nouvelles vagues d'investisseurs.

Wakabayashi Koichi, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie japonaise au Vietnam (JCCI), a souligné que les entreprises japonaises réorientent leurs investissements, privilégiant désormais la montée en valeur industrielle, le développement des ressources humaines et des infrastructures plutôt que les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre.

Par ailleurs, la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a recommandé d'améliorer la politique des visas d'entrée, jugée peu compétitive par rapport à d'autres pays de la région tels que la Thaïlande et la Malaisie. De leur côté, la Chambre de commerce britannique au Vietnam (BritCham) et EuroCham ont préconisé d'accélérer la réalisation des grands projets de transport (aéroport de Long Thành, réseau autoroutier, modernisation du réseau ferroviaire), d'améliorer la connectivité interprovinciale et transfrontalière, de garantir la durabilité des nouveaux projets et de coopérer avec les pays de l'ASEAN pour l'élaboration de normes d'infrastructure, le partage d'expériences et le renforcement de la connectivité régionale.

Les entreprises étrangères ont en outre salué la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux, appliqué depuis le 1ᵉʳ juillet, qui simplifie les procédures pour le déploiement des projets d'investissement.

De nombreux investisseurs ont enfin souligné la nécessité pour le Vietnam de poursuivre la réforme institutionnelle et administrative, de développer les ressources humaines qualifiées, de renforcer la gestion environnementale et de stimuler l'attraction d'investissements verts et de haute technologie, entre autres.

VNA/CVN