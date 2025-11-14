La République de Corée accorde la nationalité au Professeur vietnamien Nguyên Xuân Mung

Le Professeur vietnamien Nguyên Xuân Mung, qui travaille actuellement à l'Université Sejong, a obtenu la nationalité sud-coréenne dans le cadre du Programme " Multiple Citizenship for Outstanding Talent " (MCOT, programme de naturalisation réservé aux talents exceptionnels) du ministère sud-coréen de la Justice.

Le mécanisme MCOT permet la double nationalité afin d'attirer et de retenir des experts de haut niveau dans divers domaines stratégiques tels que la science, l'art, le sport et la recherche.

Le Professeur Nguyên Xuân Mung travaille au Département d'ingénierie aérospatiale de l'Université Sejong et justifie de plus de dix ans d'expérience dans la recherche et l'enseignement en République de Corée.

Le professeur a exprimé que sa décision de naturalisation ne se limitait pas à une simple formalité administrative, mais représentait un moment de reconnaissance de la République de Corée comme "sa deuxième patrie". Il a ajouté qu'en tant que citoyen sud-coréen, il ressentait une plus grande responsabilité de contribuer davantage aux avancées scientifiques du pays.

L'Université Sejong souligne que la diversité de son corps professoral international apporte un nouvel élan à son environnement de recherche. Le programme MCOT est considéré comme un outil clé pour la République de Corée afin de créer un environnement de résidence à long terme propice aux contributions d'universitaires de stature internationale au développement du pays.

