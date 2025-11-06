IDE en dix mois : meilleure performance en cinq ans pour le Vietnam

Le Vietnam a enregistré une bonne performance en matière d'investissements directs étrangers (IDE) au 31 octobre, avec un montant total de 31,52 milliards de dollars, soit une hausse de 15,6% par rapport à la même période de l'année précédente.

Photo : VNA/CVN

Le chiffre englobe les nouveaux capitaux enregistrés, les capitaux ajustés ainsi que les acquisitions d'actions par des investisseurs étrangers, selon les données publiées par l'Office national des statistiques (ministère des Finances).

Les investissements effectivement réalisés durant les dix premiers mois de l'année sont estimés à 21,3 milliards de dollars, en progression de 8,8% sur un an. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré sur cette période au cours des cinq dernières années. Le secteur de l'industrie manufacturière a été le principal moteur, attirant 17,68 milliards de dollars, soit 83% du total des IDE réalisés.

Le pays a accueilli 3 321 nouveaux projets d'IDE, représentant plus de 14,07 milliards de dollars – soit une augmentation de 21,1% en nombre de projets, mais une baisse de 7,6% en valeur par rapport à la même période de 2024. Parallèlement, 1 206 projets en activité ont fait l'objet d'ajustements de capital, en hausse de 45%. Les investisseurs étrangers ont également réalisé 2 918 opérations d'apports de capital et d'achats d'actions, pour une valeur totale de 5,34 milliards de dollars, en progression de 45,1% sur un an.

Parmi les 87 pays et territoires investissant au Vietnam, Singapour arrive en tête avec 3,76 milliards de dollars (26,7% du total), suivi par la Chine (3,21 milliards), Hong Kong (Chine) et le Japon.

En termes de localisation, la province de Bac Ninh a dominé l'attraction des nouveaux IDE, avec plus de 1,7 milliard de dollars de capitaux enregistrés. Hô Chi Minh-Ville se classe deuxième avec plus de 1,6 milliard de dollars, suivie par Hai Phong avec près de 1,4 milliard.

VNA/CVN