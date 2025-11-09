Séminaire sur la promotion de la coopération économique Vietnam - Japon

Un séminaire intitulé "Vers le Vietnam - Élargissement et développement du marché" s'est tenu le 7 novembre à Fukuoka, au Japon. L'événement a été co-organisé par le Consulat général du Vietnam à Fukuoka, la Chambre de Commerce et d'Industrie des préfectures de Fukuoka et de Kumamoto, ainsi que les sociétés Newtatco (vietnamienne) et Business Support World (japonaise).

>> Approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - Japon dans tous les domaines

>> Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération agricole

>> Poser les bases d’un écosystème Vietnam - Japon des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Le séminaire a réuni plus de 150 représentants d’associations économiques, d’entreprises et d’institutions académiques japonaises.

Dans son discours d'ouverture, la Consule générale Vu Chi Mai a souligné que le séminaire visait à renforcer la connexion, le partage d'informations et la promotion de la coopération en matière d'investissement entre les entreprises des deux pays. Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte de l'expansion du marché vietnamien et de son développement économique durable.

Elle a également rappelé les récentes réformes administratives du Vietnam, qui devraient créer une dynamique favorable pour les entreprises nationales et, par conséquent, offrir un environnement plus propice aux investisseurs étrangers, y compris japonais.

Lors du séminaire, les orateurs ont mis en évidence les avantages clés du Vietnam : un environnement politique stable, une main-d'œuvre jeune, un taux de croissance élevé et des politiques d'incitation à l'investissement attrayantes.

Photo : VNA/CVN

Beppu Michiyo, conseiller de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Fukuoka et président du conseil d'administration de Business Support World Corporation, a souligné que le Vietnam est en train d'émerger comme un centre de production et un marché de consommation dynamique en Asie du Sud-Est, ainsi qu'un partenaire fiable du Japon dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Nguyên Huy Hà, directeur adjoint du Centre de coopération internationale de la société Newtatco, directeur adjoint du Centre de coopération internationale de la société Newtatco, a quant à lui analysé le potentiel de coopération dans des domaines en phase avec les tendances mondiales tels que la transformation numérique, l'innovation et le commerce électronique.

Le séminaire a ainsi offert un espace d'échange ouvert, permettant aux entreprises de discuter de leurs expériences, des tendances de développement, des besoins de coopération et des stratégies concrètes de pénétration du marché vietnamien.

VNA/CVN