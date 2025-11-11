Les entreprises néerlandaises prêtes à investir dans le port de Liên Chiêu

Le 10 novembre à Hanoï, le vice-ministre de la Construction, Nguyên Xuân Sang, s'est entretenu avec Aukje de Vries, secrétaire d'État néerlandaise au Commerce extérieur et au Développement, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines maritime et aérien.

Dans le secteur aérien, le Vietnam et les Pays-Bas ont signé un accord de transport aérien ainsi qu'un protocole amendé, et sont tous deux parties à l'Accord global sur le transport aérien entre l'ASEAN et l'Union européenne.

Malgré le potentiel croissant du marché, aucune compagnie aérienne n'exploite encore de vols directs entre les deux pays. Le vice-ministre a proposé que les Pays-Bas soutiennent les compagnies aériennes dans l'ouverture rapide d'une ligne directe Vietnam - Pays-Bas, et a plaidé pour un renforcement de la coopération dans la fourniture d'équipements de gestion du trafic aérien et dans l'exploitation aéroportuaire.

Concernant le secteur maritime et fluvial, le Vietnam et les Pays-Bas ont signé dès 2002 un accord de reconnaissance mutuelle des brevets de compétence des gens de mer conformément à la Convention STCW. Les deux parties ont également mis en œuvre le Programme de partenariat pour le commerce international Vietnam - Pays-Bas (PIB VINWAP), visant à développer la coopération dans les voies navigables intérieures, le transport maritime et le développement portuaire pour la période 2019 - 2020, sous l'égide du gouvernement néerlandais.

Nguyên Xuân Sang a invité les entreprises néerlandaises à explorer les opportunités d’investissement dans les grands ports vietnamiens tels que Lach Huyên, Cai Mep-Thi Vai, Liên Chiêu et Trân Dê. Il a également sollicité le soutien des Pays-Bas pour la formation des ressources humaines dans les secteurs maritime et aérien, la transition vers des ports "verts" et intelligents, ainsi que la promotion de l'usage de carburants propres dans le transport fluvial.

Aukje de Vries a souligné le renforcement constant des liens économiques entre les deux pays, rappelant que le Vietnam est devenu l'un des principaux partenaires commerciaux des Pays-Bas en Asie, tandis que ces derniers demeurent le premier investisseur de l'Union européenne au Vietnam. Elle a indiqué que de nombreuses entreprises néerlandaises souhaitent accroître leurs investissements, notamment dans la logistique, les ports maritimes et l'aéronautique. Les entreprises néerlandaises sont prêtes à investir au Vietnam, y compris dans le port de Liên Chiêu et dans les zones industrielles, a-t-elle ajouté.

À cette occasion, les deux parties ont examiné plusieurs opportunités de coopération concrètes dans les domaines de la construction navale, du développement portuaire et de la formation. Elles ont convenu de maintenir un dialogue régulier afin d'accélérer leur coopération dans les secteurs maritime et aéronautique.

