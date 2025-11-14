Les infrastructures industrielles vertes et intelligentes attirent les IDE de haute qualité

Actuellement, les investisseurs étrangers ne se concentrent plus uniquement sur des facteurs traditionnels comme le loyer du foncier ou la localisation. Leurs recherches sont désormais axées sur des zones industrielles capables d'offrir un écosystème complet et, surtout, respectueux de l’environnement.

Selon le rapport sur les perspectives macroéconomiques 2025 du Comité national de supervision financière, les flux d’Investissement Direct Étranger (IDE) vers le Vietnam devraient rester particulièrement dynamiques. Cette tendance sera notamment marquée par les secteurs à forte valeur technologique, tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, la logistique et la pharmacie. Les décaissements d’IDE pourraient ainsi dépasser les 30 milliards de dollars en 2025, confirmant l'attractivité du Vietnam.

Le Vietnam figure actuellement parmi les 15 pays en développement attirant le plus d’IDE. L’accord de coopération entre le gouvernement vietnamien et la société multinationale américaine de technologie NVIDIA marque une étape importante, ouvrant la voie pour faire du pays un centre de R&D (recherche & développement) en intelligence artificielle de premier plan en Asie. La montée des projets technologiques et des centres de recherche et développement stimule fortement la demande en infrastructures industrielles.

Sur la période 2024-2027, environ 15.200 ha de foncier industriel et plus de 6 millions de m² d’entrepôts seront disponibles. Selon le groupe Savills, l'un des leaders mondiaux dans le domaine des services immobiliers, les investisseurs privilégient la rapidité de mise en service, la stabilité énergétique et les sources renouvelables, les projets durables certifiés LEED/EDGE, la connectivité logistique, un cadre juridique clair et une main-d’œuvre qualifiée, notamment dans l’électronique et les semi-conducteurs.

La tendance dominante de l'investissement se tourne désormais vers les zones industrielles vertes et intelligentes. VSIP III, situé à Hô Chi Minh-Ville, illustre parfaitement ce modèle par l'intégration de technologies intelligentes pour optimiser la gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets et de la sécurité. Ce site a déjà attiré des projets "verts" majeurs d'entreprises comme Lego, Pandora et Giant, toutes engagées dans l’utilisation d’énergies propres et la recherche de la neutralité carbone.

Selon Truong Khac Nguyen Minh, directeur général adjoint de Prodezi Long An, les entreprises recherchent des zones offrant un écosystème complet et respectueux de l'environnement. Prodezi Long An mise sur un modèle écologique intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les principes de l’économie circulaire.

De son côté, Frasers Property ajuste sa stratégie en privilégiant l’électronique de consommation, les semi-conducteurs, les centres de données et l’électroménager.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures des zones industrielles suivent activement cette nouvelle orientation stratégique. Le 10 mars, Viglacera a notamment lancé la 2e phase de la zone industrielle Sông Công II. Ce projet est spécifiquement conçu pour attirer des projets de haute technologie et des industries de soutien écologiques, réaffirmant ainsi l’engagement du Vietnam en faveur d’un développement durable et fortement axé sur la technologie.

