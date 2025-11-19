Le groupe japonais Mikazuki poursuit ses investissements à Dà Nang

Le groupe japonais Mikazuki a donné le coup d'envoi des travaux de la deuxième phase de son son complexe balnéaire à Dà Nang, au centre du Vietnam. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le développement de ce complexe touristique et de loisirs de style japonais situé dans la baie de Dà Nang.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le président du groupe Mikazuki, Odaka Yoshimune, a déclaré que le complexe avait accueilli 2,2 millions de clients depuis son ouverture en juin 2022, affichant un taux d'occupation moyen de plus de 70% pour ses 342 chambres. Il a ajouté que ces résultats justifient la poursuite des investissements.

La deuxième phase est conçue comme un complexe multifonctionnel comprenant une tour hôtelière de 15 étages culminant à 63 mètres et 14 villas avec un espace de réception dédié. Une fois achevée, l'extension portera la capacité totale à 447 chambres. Cette nouvelle phase représente un investissement d'environ 3 milliards de yens (environ 19,3 millions de dollars), visant à renforcer l'attractivité touristique de Dà Nang et à moderniser ses services d'accueil.

La vice-présidente du Comité populaire de Dà Nang, Nguyên Thi Anh Thi, a déclaré que Mikazuki Japanese Resorts & Spa est actuellement le plus important projet touristique et de services à capitaux japonais dans la ville, avec un capital total engagé à ce jour d'environ 3 900 milliards de dôngs (147,8 millions de dollars).

Le complexe emploie aujourd'hui près de 600 personnes et attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, contribuant ainsi de manière significative à la croissance touristique et au développement socio-économique de la ville, a-t-elle souligné.

Le consul général du Japon à Dà Nang, Mori Takero, a déclaré que Mikazuki constituait le projet d’investissement direct étranger (IDE) touristique japonais le plus important de la ville et qu'il était devenu un symbole d'échanges culturels. Il a aussi mis en avant la contribution du groupe à la communauté et a réaffirmé le soutien continu du consulat général.

La mise en œuvre de la deuxième phase devrait accroître la capacité d'accueil du complexe touristique et enrichir l'offre touristique haut de gamme de Dà Nang, renforçant ainsi la position de la ville comme pôle de services de qualité au Vietnam et dans la région.

À ce jour, Dà Nang a établi des relations d'amitié et de coopération avec plus de 22 préfectures et villes japonaises. Elle a signé des protocoles d'accord pour nouer des partenariats officiels avec six villes, dont Kawasaki, Sakai, Yokohama, Kisarazu, Nagasaki et Kinokawa. Yokohama et Kawasaki sont toutes deux situées dans la préfecture de Kanagawa.

Le Japon demeure le principal investisseur étranger dans la ville, avec plus de 1,14 milliard de dollars répartis sur 261 projets. La plupart de ces projets sont performants et contribuent au développement socio-économique grâce au transfert de technologies, à la formation de la main-d'œuvre et à la diversification des produits.

