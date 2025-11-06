Les fournisseurs étrangers versent 328 millions de dollars d'impôts en neuf mois

Le marché numérique vietnamien porte ses fruits : au 30 septembre, 8.730 milliards de dôngs (environ 328 millions de dollars) ont été collectés auprès des fournisseurs étrangers via le portail officiel, selon le Sous-département de la fiscalité du commerce électronique du Département des impôts (GDT).

Les données montrent que les recettes fiscales globales du commerce électronique - couvrant les fournisseurs nationaux et étrangers - ont atteint 152.000 milliards de dôngs (5,63 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de 64% sur un an. En 2023, ce total s'élevait à environ 97.000 milliards de dôngs et à 116.000 milliards de dôngs en 2024.

Parmi les fournisseurs étrangers, 176 entités s'étaient enregistrées, avaient déclaré leurs activités et payé leurs impôts via le portail à la fin septembre 2025. Parmi les principaux acteurs figurent Meta, Google, Netflix et TikTok.

Entre août et septembre 2025, 63 plateformes de commerce électronique (55 nationales et 8 étrangères) ont versé les impôts pour le compte des vendeurs, conformément au décret 117/2025/ND-CP, pour un montant total avoisinant les 1.100 milliards de dongs.

Cette mesure constitue une avancée majeure vers une fiscalité plus transparente pour les activités commerciales en ligne, tout en allégeant les charges administratives des petits vendeurs.

L’administration fiscale a indiqué qu’elle poursuivrait l’amélioration de la gestion fiscale des activités de l’économie numérique, développerait des procédures de remboursement automatisées pour les petites entreprises en ligne et renforcerait les contrôles croisés de données avec les intermédiaires de paiement et les plateformes afin de lutter contre la fraude fiscale.

