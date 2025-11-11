Plaidoyer pour un modèle de santé dans les parcs industriels et les zones franches

Le directeur du Centre de santé des parcs industriels de la province de Bac Ninh (Nord), Nguyên Huu Son, a souligné l’urgence de mettre en œuvre un modèle de soins de santé spécialisé pour les parcs industriels, les zones franches et les pôles de haute technologie, tout en contribuant aux projets de documents du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Le responsable a insisté sur le fait que, grâce à la numérisation et à l’interconnexion des données, Bac Ninh peut développer un modèle de soins de santé moderne capable de détecter précocement les maladies professionnelles, la pollution ou les épidémies, renforçant ainsi la protection des travailleurs et soutenant la croissance durable de la province.

Actuellement, Bac Ninh compte 35 parcs industriels qui couvrent plus de 10.495 ha et emploient environ 552.000 personnes, dont plus de 21.000 étrangers, consolidant ainsi sa position de principal centre industriel et électronique du pays.

Bien que le Centre provincial de santé des parcs industriels de Bac Ninh effectue des inspections des lieux de travail, des examens médicaux et des contrôles de sécurité alimentaire, de nombreux travailleurs ne consultent que lorsque leur santé est gravement compromise par l’intensité de leur travail et leurs longues heures de travail. De plus, la prise en charge médicale et d’urgence au sein des entreprises est limitée, souffrant d’un manque de coordination, d’équipements et de personnel spécialisé.

Pour remédier à cette situation, le Service de la santé a proposé au Comité populaire provincial le "Projet d’amélioration de la gestion de la santé des travailleurs et des services médicaux dans les parcs industriels 2025-2030".

Cette initiative vise à moderniser le système de santé grâce aux technologies de l’information, aux dossiers médicaux électroniques et à un modèle intelligent reliant les entreprises, les travailleurs et les organismes de santé.

Le projet prévoit des investissements dans les infrastructures médicales, l’amélioration des examens médicaux périodiques, le dépistage précoce des maladies professionnelles, la formation de personnel spécialisé et le renforcement de la prévention des risques professionnels et des épidémies.

Ce plan est conforme à la Stratégie nationale sur la protection, le soin et l’amélioration de la santé du peuple jusqu'en 2030, avec une vision à l’horizon 2045 et aux programmes de développement durable du Parti. Il devrait contribuer à améliorer la santé au travail, à accroître la productivité, à réduire les accidents et à créer un environnement de travail sûr et organisé.

