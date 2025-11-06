La ligne ferroviaire à grande vitesse Hanoï - Quang Ninh sera mise en service en 2028

La société par actions VinSpeed, spécialisée dans l'investissement et le développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse, a dévoilé son projet de construction de la ligne à grande vitesse Hanoï-Quang Ninh d'ici la fin de l'année, avec une mise en service commerciale prévue au premier trimestre 2028.

Photo : ST/CVN

L'annonce figure dans le rapport d'évaluation d'impact environnemental (EIE) du projet, publié pour consultation publique.

Le gouvernement a récemment intégré ce projet au Plan de réseau ferroviaire vietnamien pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050. Il deviendra l'une des deux seules lignes ferroviaires à grande vitesse du pays, aux côtés de la ligne Nord-Sud de 1 541 km reliant la gare de Ngoc Hôi à Hanoï à la gare de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville, dont les investissements sont prévus avant 2030.

VinSpeed propose un investissement total d'environ 138.930 milliards de dôngs (5,3 milliards de dollars) pour la ligne Hanoï - Quang Ninh. L'entreprise prévoit que le projet obtiendra l'approbation des investissements au quatrième trimestre 2025, la construction durant 24 mois. La ligne pourrait être testée fin 2027 et mise en service commerciale au premier trimestre 2028.

La ligne s'étendra sur environ 120 km et traversera 22 communes et quartiers répartis dans quatre provinces et villes : Hanoï, Bac Ninh, Hai Phong et Quang Ninh.

Dans un premier temps, VinSpeed prévoit d'exploiter quatre trains de 16 voitures chacun entre 2028 et 2035, puis huit trains de 32 voitures entre 2035 et 2050. Les trains devraient circuler 18 heures par jour, de 05h00 à 23h00. Durant les premières années, l'intervalle entre les trains sera de 60 minutes, puis de 30 minutes à partir de 2030.

VNA/CVN